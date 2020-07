Toyota Corolla Cross 2021 : une question de temps ?

Toyota dévoile le Corolla Cross 2021 en Thaïlande.

Espérez-vous encore voir la voiture effectuer un retour spectaculaire sur le marché ? Avec la présentation du modèle Corolla Cross 2021 chez Toyota, la lecture de ce qui suit va peut-être vous décourager, mais elle va peut-être vous redonner d’espoir, aussi.

En fait, ça dépend de l’angle que l’on prend pour analyser la situation. On peut voir avec l’arrivée du Toyota Corolla Cross les débuts d’un autre VUS sur le marché. C’est vrai. Cependant, il s’agit aussi d’un véhicule utilitaire de très petite taille, le genre de modèle appelé à remplacer la voiture en se montrant plus pratique que cette dernière.

Chez Toyota, on assiste aux débuts du deuxième véhicule du genre, c’est-à-dire inspiré d’une voiture. L’autre, c’est la Yaris Cross, présentée il y a quelques mois. Une tendance ? Mettez-en !

L’ironie, c’est que ces créations ne sont pas, pour l’instant, proposées chez nous, là où les VUS sont un peu, beaucoup, énormément, populaires. Est-ce une question de temps ? C’est la question qui mérite d’être posée. Ce le serait dans un cas alors qu’on attend et espère des nouvelles dans l’autre.

Toyota vient de retirer la Yaris de son catalogue nord-américain. Ne pensez-vous pas que le Yaris Cross pourrait prendre sa place ? Poser la question, c’est y répondre. Quant au Corolla Cross, c’est plus complexe, car sa taille le place dans les eaux du C-HR avec qui il partage châssis et empattement. Au fait, en voyez-vous beaucoup sur la route, des C-HR ? Je pense qu’un Corolla Cross connaîtrait beaucoup plus de succès.

La rumeur veut d’ailleurs que ce dernier traverse les océans pour nous parvenir, on le devine pour remplacer le C-HR. On est dans les suppositions ici, mais la logique indique que c’est la marche qu’il faut suivre. Toyota n’a pas le droit de manquer son coup ici.

Quant à ce Corolla Cross, qui fait ses débuts en Thaïlande, il sera offert en configuration régulière et hybride. Il se présente tout juste un peu plus long, un peu plus large, et un peu plus haut que le C-HR.

En entrée de gamme, le modèle est équipé d’un moteur de 1,8 litre développant 140 chevaux et un couple de 129 livres-pieds. Ce bloc entraîne les roues avant par l’intermédiaire d’une transmission à variation continue (CVT). La version hybride combine un moteur de 1,8 litre et 98 chevaux à une unité électrique délivrant 72 forces. Cette configuration hybride est associée à une transmission à variation continue (CVT) électrique.

Autrement, le Corolla Cross est équipé d’une suspension avant à jambes de force MacPherson, d’une suspension arrière à poutre de torsion, de freins à disque aux quatre roues et il est livrable avec des roues de 17 et 18 pouces.

RAV4 à l’extérieur, Corolla à l’intérieur

Visuellement, vous êtes à même de le constater, on a droit à un bébé RAV4. À l’avant, on trouve une calandre noire prononcée ainsi que des phares et des phares de jour DEL. Le VUS comprend également des pare-chocs noirs, des jupes latérales et des passages de roues, ainsi que des rails de toit noirs.

Si l’extérieur est distinctif, l’intérieur est celui de la Corolla à hayon. Un grand écran tactile flottant repose à la console centrale et le groupe de jauges numériques et les bouches d’aération sont les mêmes que ceux de la version à hayon.

Les ventes du nouveau Corolla Cross commenceront ce mois-ci en Thaïlande. Le modèle sera également commercialisé à l’intérieur d’autres marchés dans un avenir rapproché. Les rumeurs sont positives quant au nôtre, mais il faudra voir.