Essai du Mitsubishi Eclipse Cross 2020 : suivre son propre chemin

Auto123 met à l’essai le Mitsubishi Eclipse Cross 2020.

Pour une raison quelconque, le multisegment compact de Mitsubishi me rappelle vaguement l’Aztec, modèle regretté de Pontiac qui a disparu depuis longtemps. Sauf qu’il est beaucoup plus beau, plus raisonnable dans ses dimensions, et il est mieux conçu que l’Aztec ne l’était. N’empêche que l’Eclipse Cross a une allure un peu étrange. L’élément le plus notable c’est bien sûr la barre lumineuse qui enjambe — et divise en deux — la fenêtre arrière.

Si vous vous retrouvez derrière ce VUS sur la route, vous ne le confondrez pas avec un autre. Il s’agit d’un avantage, car la majorité des utilitaires urbains se ressemblent comme des gouttes d’eau. Sa forme et ses lignes ne font pas l’unanimité, certes, mais pour ceux et celles qui aiment se démarquer…

Quoi de neuf ?

Pas tant pour 2020, du moins sur le plan visuel, mis à part quelques retouches esthétiques. Le modèle n’a fait ses débuts qu’en 2018. Un rafraîchissement de milieu de cycle, s’il y en a un, n’aura pas lieu avant un an ou deux. Sinon, Mitsubishi a ajouté de l’équipement de série pour 2020, une fois le modèle de base franchi dans la gamme. De plus, on retrouve une nouvelle version, la Limited Edition. C’est cette dernière que nous avons eu l’occasion de conduire.

Les versions

L’Eclipse Cross se décline en quatre versions cette année : le modèle de base ES, la variante SE, la nouvelle LE (Limited Edition), ainsi que la GT. Notez qu’au Canada, toutes les déclinaisons sont équipées du système de traction intégrale S-AWC (Super All-Wheel Control), très apprécié par ceux qui ont l’occasion de le mettre à l’essai l’hiver.

Le modèle de base est équipé de sièges avant chauffants (réglages manuels), d’une sellerie en tissu, d’un climatiseur automatique, d’un écran de sept pouces, de la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, d’un système audio à quatre haut-parleurs, ainsi qu’un sélecteur de mode de conduite (Auto/Snow/Gravel) qui va de pair avec le système S-AWC.

C’est chiche pour un modèle de base et l’équipement de la version SE le prouve. Celle-ci propose une calandre chromée, des rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement et des essuie-glaces qui détectent la pluie. À l’intérieur, on retrouve un moniteur d’angles morts et l’alerte de trafic croisé à l’arrière, un volant gainé de cuir avec palettes de changement de vitesse, des sièges en tissu de meilleure qualité, une console centrale au plancher avec un grand accoudoir et des porte-gobelets, de même qu’un accoudoir central arrière avec des porte-gobelets. Le système de climatisation est alors à deux zones et vous bénéficiez d’un système d’entrée rapide sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, tout comme d’un système audio à six haut-parleurs.

La Limited Edition, avec son écusson distinct, profite de jantes noires en alliage de 18 pouces. Elles donnent à l’Eclipse Cross une apparence un peu plus haut de gamme. La version jouit aussi de plaques de protection avant et arrière. La calandre chromée fait place à une calandre noire, question de renforcer le look un peu plus luxueux, et vous obtenez des phares à DEL. Les rétroviseurs latéraux empruntent aussi le noir, tout comme la moulure des portes latérales et les rails de toit.

À bord, cette version propose des sièges arrière chauffants, un pavillon et des montants de toit noirs, un volant chauffant et des pédales en aluminium.

Enfin, il y a la version GT qui, en ce qui concerne les fonctions d’assistance à la conduite, offre des systèmes d’avertissement de changement de voie, d’atténuation des collisions frontales, ainsi que des feux de croisement automatiques. La garniture noire des portes latérales est remplacée par une argentée et on retrouve un toit ouvrant panoramique. À l’intérieur, la variante GT est équipée d’un siège conducteur à réglage électrique en six directions, de sièges en cuir, de l’affichage tête-haute, d’un système audio haut de gamme de 710 watts à 9 haut-parleurs, ainsi que d’un système de caméras à vues multiples.

Le groupe motopropulseur

Toutes les versions du Mitsubishi Eclipse Cross 2020 utilisent le même 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui fonctionne de concert avec une transmission à variation continue (CVT). Cette dernière dispose d’un mode Sport qui fait peu de différence. La puissance est de 152 chevaux et 184 livres-pieds de couple entre 2000 et 3500 tr/min. Bien sûr, personne n’achètera ce véhicule pour faire des courses de rue, donc c’est sans grande conséquence. Il faut juste en être conscient.

L’intérieur

L’Eclipse Cross 2020 peut accueillir cinq personnes confortablement, à moins qu’elles ne soient toutes de grande taille. Mais en réalité, il n’y a pas à se plaindre de l’espace disponible dans la cabine. Les deux rangées offrent un dégagement décent pour la tête, les jambes et les épaules, et les sièges eux-mêmes sont raisonnablement confortables. Il y a cependant pas mal de plastique bon marché tout autour. Globalement, on n’a pas l’impression d’être dans un environnement particulièrement haut de gamme, même avec la version Limited Edition.

Quand il est question d’un multisegment, il est aussi pertinent de savoir la quantité de choses que l’on peut entasser à l’arrière. C’est là qu’intervient cette drôle de lunette divisée. À mon point de vue, elle ajoute probablement quelques litres d’espace. La capacité totale est de 640 litres (elle est réduite à 626 litres avec la version GT et son toit ouvrant panoramique), ou 1385 litres lorsque la deuxième rangée est rabattue (en comparaison, la Subaru Crosstrek offre 588/1565 litres).

À l’avant, le système multimédia est à perfectionner. Son utilisation est encore trop compliquée et les choses ne sont pas facilitées par l’exécrable pavé tactile. À remplacer par une molette, de grâce.

Sur la route, l’Eclipse Cross offre une conduite assez positive grâce à une direction agréablement précise, mais le plaisir est atténué par le bourdonnement de la CVT. Vous n’avez d’autre choix que d’être raisonnable avec l’accélérateur si vous ne voulez pas souffrir.

En matière de consommation, les chiffres officiels sont de 9,6 litres aux 100 km (ville) et 8,9 litres aux 100 km (autoroute). Au cours de ma semaine, j’ai consommé en moyenne 9,5 litres en ville, mais 7,3 litres sur l’autoroute, ce qui est très encourageant (la CVT a un double effet, car elle décourage les accélérations agressives).

Dans l’ensemble, la conduite sobre du modèle ne correspond pas tout à fait à son design extérieur, plus dynamique. Ce n’est pas un obstacle grave, mais vous devez avoir des attentes réalistes lorsque vous montez dans l’Eclipse Cross après l’avoir examinée de l’extérieur.

Le prix

Ici, par contre, on a un problème. L’Eclipse Cross occupe une position étrange dans le paysage des VUS : il se situe clairement au-dessus du petit RVR chez Mitsubishi, mais il est trop petit pour se mesurer aux véritables VUS compacts du marché tels le Nissan Rogue, le Toyota RAV4 et le Honda CR-V. Son prix est légèrement inférieur à ceux de ces modèles, mais il est dans les mêmes parages. Et, franchement, si l’on considère les dimensions générales et la capacité de chargement, il devrait se retrouver davantage à proximité du Subaru Crosstrek et du Nissan Qashqai, ce qui n’est pas le cas. Son prix de base de 28 298 $ est 2500 $ plus cher que le premier, 4600 $ de plus que le second.

S’il est juste de classer le modèle comme un « entre-deux » comme le Crosstrek et le Qashqai, le prix demandé est démesuré. En fait, Mitsubishi propose son modèle à un prix légèrement supérieur à celui du Mazda CX-5 (27 950 $), qui offre un intérieur plus haut de gamme et plus spacieux (875 litres contre 640 avec les sièges arrière en place), et celui du Hyundai Tucson de base (mieux équipé à 26 049 $, 877 litres). Même au sein de la famille, le plus grand Outlander avec ses 934 litres d’espace de chargement se vend seulement 1700 $ de plus.

Plus qu’une faiblesse quelconque au niveau du modèle, ça explique probablement pourquoi vous ne voyez pas plus souvent devant vous cette lunette divisée distincte lorsque vous conduisez au Canada.

On aime

Design distinct

Superbe garantie de Mitsubishi

Le confort en première rangée

Système de traction intégrale

On aime moins

Une CVT qui étouffe le plaisir

Faible espace de chargement

Le pavé tactile du système multimédia

Des plastiques bon marché à l’intérieur

Le prix en regard de ce qui est proposé

La concurrence principale

Mazda CX-30

Nissan Qashqai

Subaru Crosstrek