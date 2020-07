Audi dévoile le concept Q4 e-tron Sportback

Tranquillement, la gamme de modèles électriques e-tron d’Audi prend forme. Cette semaine, la firme d’Ingolstadt a introduit un autre concept en prévision d’un modèle de série, soit le Q4 e-tron Sportback.

À l’avant, et en ce qui a trait à tout ce qui se cache sous sa robe, on a essentiellement droit au Q4 e-tron, le modèle sur lequel l’étude est basée. La grande différence, elle se situe avec la ligne de toit qui plonge vers l’arrière, d’où l’appellation Sportback.

À cet endroit, on retrouve un aileron placé un peu plus haut que ce à quoi nous sommes habitués. Selon Audi, l’emplacement a été dicté par le résultat de tests en soufflerie. Le concept Q4 e-tron Sportback, sans surprise, fend l’air avec plus d’efficacité que le Q4 e-tron. Son coefficient de traînée est de 0,26. Les autres éléments extérieurs remarquables sont les énormes roues de 22 pouces, le diffuseur arrière proéminent, le feu arrière disposé à l’horizontale et les passages sculptés au-dessus des ailes. Le styliste Amar Vaya en a d’ailleurs fait l’éloge, les qualifiant de moins « rigides » que celles des autres véhicules Audi. Selon le constructeur, la forme du concept n’ampute pas trop l’espace intérieur.

Sur le plan technique, le Q4 e-tron Sportback est équipé d’un affichage tête-haute en réalité augmentée, un truc qui sera intéressant à vérifier. On raconte qu’il est en mesure de superposer des flèches directionnelles et de les afficher devant nos yeux. À l’avant, le modèle profite de phares de jour personnalisés (Audi est en pourparlers avec les autorités de réglementation pour introduire ce système aux États-Unis).

Le concept présenté nous dévoile uniquement le style extérieur et le groupe motopropulseur. Conséquemment, on ne peut s’avancer pour l’instant sur les détails technologiques entourant ces phares.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 82 kWh, ce qui est suffisant pour une autonomie de plus de 449 kilomètres sur le cycle européen. Elle fournit de l’énergie à deux moteurs électriques, un à chaque essieu, ce qui assure la traction intégrale. La puissance annoncée est de 301 chevaux et 228 livres-pieds de couple. Le plus gros des deux moteurs se trouve à l’arrière, ce qui donne au concept Q4 e-tron Sportback une priorité à la propulsion. Une version à propulsion uniquement sera aussi commercialisée, mais avec une batterie plus petite. Les deux pourront effacer le 0-100 km/h en seulement 6,3 secondes et la vitesse maximale sera limitée à 180 km/h. On ne sait pas encore quel marché obtiendra quelles versions, mais nous ne serions pas surpris que l’Amérique ne reçoive que le modèle à traction intégrale.

Si l’on se fie à l’histoire chez Audi, la version de production sera très identique à ce que vous voyez. Le modèle devrait passer à la production au printemps de 2021 et se pointer sur différents marchés à compter de l’été suivant.