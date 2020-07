Payez-vous une voiture pilotée par Dale Earnhardt fils

Avez-vous déjà rêvé de vous procurer une voiture de course ? Une vraie là. Une qui a couru sur de réels circuits et qui a vu de la compétition. Mieux, une ayant été guidée par une légende du sport automobile, soit Dale Earnhardt fils.

Et bien la chance de la faire va se présenter en octobre prochain alors qu’un modèle conduit par ce dernier sur le circuit NASCAR entre 2012 et 2014 sera offert par le groupe RM Sotheby’s. La voiture a été pilotée à cinq reprises en compétition.

Ce qui est encore plus intéressant pour un éventuel acheteur, c’est que cet exemplaire a été développé pour les circuits routiers plutôt que les ovales, ce qui va simplifier les choses si on lui réserve quelques journées en piste.

Pour ce qui est de l’historique du modèle en ce qui a trait à ses résultats, « Dale Junior » a réussi à terminer troisième à Sonoma en 2014 à son volant. Ses quatre autres sorties ont cependant été moins réussies, la voiture se classant, selon les informations disponibles, 28e à sa course inaugurale à Watkins Glen en 2012, 12e sur le circuit de Sonoma en 2013, ainsi que 30e et 11e à Watkins Glen en 2013 et en 2014, respectivement.

À l’origine, la voiture portait une carrosserie de Chevrolet Impala, mais elle a ensuite adopté l’allure du modèle SS (qui n’a jamais été vendu chez nous) qu’elle arbore aujourd’hui. On s’entend, c’est surtout une question esthétique puisque les voitures NASCAR sont à la base sensiblement les mêmes.

Une fois la voiture retirée de la compétition, une restauration complète lui a permis de retrouver son allure d’antan. Elle a aussi reçu un nouveau moteur V8 du groupe Hendrick Racing. Un siège passager a également été installé à la demande du dernier propriétaire, mais il n’apparaît pas sur les photos.

Parlant du propriétaire actuel, il a utilisé le bolide de façon régulière, si bien qu’on n’est pas en présence d’un bibelot ici ; le modèle a vu de l’action et il est prêt à en voir d’autres.

Reste maintenant à savoir à quel prix sera vendue cette pièce. Ce que l’on sait, c’est que RM Sotheby’s va l’offrir aux enchères sans prix de réserve. Dans le passé, nous avons vu de vieux bolides NASCAR être vendus pour la modique somme de 15 000 $ ou 20 000 $, mais il s’agissait de modèles appartenant à des pilotes moins prestigieux. Une Buick Regal 1988 ayant été pilotée par le légendaire Bobby Allison a fait grimper les enchères à quelque 55 000 $ américains il y a quelques années.

Il ne faudrait pas se surprendre de voir le prix de vente de cette pièce atteindre les six chiffres. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque le prix sera connu.