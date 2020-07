La Mazda3 turbo se montre le nez plus tôt que prévu au Mexique

On sait depuis un certain temps déjà que Mazda prépare l’arrivée d’une version turbo de sa Mazda3. D’ailleurs, la division américaine de l’entreprise a diffusé sur sa chaîne YouTube une vidéo nous annonçant une révélation le 8 juillet prochain. On a bien sûr deviné qu’il s’agissait du modèle en question.

Or, les voisins mexicains ont été plus rapides sur la gâchette, car le président régional de l’entreprise là-bas a présenté le modèle en ligne, prenant un peu tout le monde par surprise.

On ne vous fera pas patienter plus longtemps. La Mazda3 2021 à moteur turbo sera animée par un 4-cylindres SKYACTIV-G de 2,5 litres produisant 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Si ces chiffres vous semblent familiers, c’est parce que vous pouvez obtenir la même mécanique avec la Mazda6 et la CX-5, par exemple.

Ce qui est un peu plus triste, c’est qu’elle ne peut qu’être jumelée à une transmission automatique à six rapports qui envoie la puissance aux deux essieux. Reste à voir si ce qu’annonce Mazda Mexico sera applicable à notre marché, mais il ne devrait pas y avoir de différences majeures.

Malgré une mécanique plus puissante, n’allez pas croire qu’il s’agit d’une renaissance de la Mazdaspeed 3. La nouvelle venue est pratiquement identique au modèle régulier. Son équipement est généreux au Mexique avec une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, un toit ouvrant électrique, des roues de 18 pouces et des phares automatiques à DEL. Elle devrait se pointer chez les concessionnaires mexicains le 20 juillet, apprend-on, et elle sera proposée en version GT et Signature.

Encore une fois, il faudra patienter avant de voir de quelle façon la voiture sera avancée ici et à quel prix. Si l’on se fie à ce qui a été fait avec le CX-5, par exemple, on peut s’attendre à voir le moteur turbo être offert de série avec la variante Signature, en option avec la livrée GT.

À suivre…