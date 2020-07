Essai de l’Acura TLX 2020 : dernière chance… avant la nouvelle version

Auto123 met à l’essai l’Acura TLX 2020.

En attendant l’arrivée de la deuxième génération de la berline TLX, dévoilée officiellement à la fin du mois de mai et dont les débuts sont prévus pour le printemps 2021, le modèle actuel est toujours là. Nous avons récemment passé une semaine à le mettre à l’épreuve. Voici ce à quoi peuvent s’attendre les acheteurs qui veulent mettre la main sur cette génération de TLX.

Sachez que la TLX de première génération est avec nous depuis 2015, ce qui fait du modèle un des vétérans du segment, même s’il a fait l’objet d’une révision de mi-parcours en 2018. À cette époque, question d’être plus concurrentiel dans un segment en perte de vitesse, Acura avait doté la voiture d’une nouvelle calandre adoptant une forme pentagonale et des phares à DEL en forme de diamants. J’avoue que la gueule de cette TLX me plaît. D’ailleurs je trouve l’avant bien plus agréable à regarder que l’arrière, beaucoup plus anonyme. L’intérieur, quant à lui, a moins changé au fil des ans, même si les technologies ont été mises à jour pour satisfaire les acheteurs de voitures de luxe.

Sinon, Acura propose une nouvelle option dénommée PMC (Performance Manufacturing Center) qui permet au véhicule de bénéficier d’un processus de construction fait à la main. Concrètement, les techniciens d’Acura installent manuellement les composants mécaniques, électroniques, intérieurs et extérieurs, tout comme ils le font avec le super bolide de la marque, la NSX.

Que vous choisissiez cette option de luxe ou non, sachez que le TLX, dans sa conception — et par son prix —, est une berline haut de gamme qui ne se situe pas tout à fait à la même hauteur que certaines rivales européennes du segment. Le niveau de raffinement à l’intérieur est élevé, mais il n’est pas stratosphérique. Quant aux performances livrées par ses entrailles, elles n’ont rien d’extraordinaire pour une quatre portes compacte de luxe, même si l’on ne peut dire qu’elle est sédentaire de nature.

Les groupes motopropulseurs

L’Acura TLX 2020 est proposée avec un choix de deux moteurs : un 4-cylindres turbo et un V6, ce dernier s’accompagnant de la traction intégrale. Le plus petit des deux n’est livrable qu’avec les variantes A-Spec et Tech A-Spec, tandis que le V6 peut être monté dans ces versions, ainsi que dans les variantes Elite et Elite A-Spec. Notre voiture d’essai était cette dernière, avec moteur V6, vous l’aurez déduit.

La puissance du moteur 4 cylindres de 2,4 litres est de 206 chevaux et 182 livres-pieds de couple. Cette dernière est envoyée aux roues grâce au travail d’une transmission automatique à huit rapports et à double embrayage. Notez que les versions équipées de ce moteur sont à traction — le système de traction intégrale (appelé SH-AWD, pour Super-Handling All-Wheel Drive) ne peut être utilisé qu’en combinaison avec l’autre moteur.

Si une puissance de 206 chevaux pour une voiture qui n’est pas le modèle le plus petit ou le plus léger qui soit vous semble plutôt modeste, et bien, dites-vous que c’est le cas. Vous pouvez donc vous tourner vers l’autre choix, un V6 de 3,5 litres qui produit quelque chose de plus respectable, soit 290 chevaux et 267 livres-pieds de couple. Ici, la boîte de vitesse automatique compte neuf vitesses. Malheureusement, l’unité à huit rapports et à double embrayage associé au 4-cylindres ne peut pas être combinée avec le V6, ce qui signifie qu’il faut se contenter d’une transmission plus sobre pour gérer le moteur plus puissant. C’est un peu dommage…

Consommation de carburant

Bien sûr, un des facteurs qui peut influencer votre décision quant à ce que vous voulez sous le capot est l’économie de carburant. Officiellement, la TLX à moteur 4-cylindres affiche une consommation moyenne de 10 litres aux 100 km en ville, 7,1 litres sur l’autoroute. La version A-Spec équipée de ce moteur consomme légèrement plus, soit 10,2 litres et 7,4 litres aux 100 km, respectivement.

Vous le devinez, le moteur V6 a plus soif. Les données officielles font état de 11,4 litres et de 7,7 litres, toujours pour le 100 km et les mêmes références. Avec le traitement A-Spec, on parle de 12 litres et de 8,2 litres pour chaque 100 kilomètres. Ma semaine avec la version Elite A-Spec à moteur V6 s’est soldée avec moyenne globale de 12,8 litres aux 100 km.

L’équipement

Quelle que soit la version, vous bénéficiez d’un large éventail d’équipements de série comme la climatisation automatique, le frein à main électronique, la caméra de recul à angles multiples, un système audio à sept haut-parleurs, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, les sièges avant chauffants avec un siège conducteur réglable de 10 façons (quatre pour le passager), ainsi que des rallonges pour l’assise à l’avant.

On retrouve également des éléments comme l’alerte de collision frontale et le freinage d’urgence automatique, l’alerte de changement de voie avec aide au repositionnement, le moniteur de pression des pneus, des roues de 19 pouces, des feux de croisement automatiques, le système de dégivrage du pare-brise, les rétroviseurs chauffants, les phares antibrouillard à DEL, le toit ouvrant, les phares à DEL, le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi qu’un rétroviseur à atténuation automatique.

Optez pour la finition A-Spec Tech et votre TLX profitera d’un volant chauffant et de sièges arrière chauffants, d’un système d’alerte d’angles morts et de circulation transversale arrière, de rétroviseurs rétractables, d’essuie-glace à détection de pluie, d’un système de navigation, ainsi que d’un système audio haut de gamme à 10 haut-parleurs.

Ensuite, le modèle SH-AWD A-Spec intègre un siège passager avant à huit réglages électriques, une fonction marche/arrêt et un sélecteur de vitesse électronique, tandis que le modèle Elite vous offre des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, des seuils de porte chromés, des capteurs de stationnement avant et arrière, une caméra à 360 degrés, la recharge sans fil pour les téléphones intelligents et des sièges avant ventilés.

Sur la route

Bien que l’Acura TLX 2020 soit vieillissante, sa conduite n’est pas démodée. J’aurais aimé profiter de la transmission à double embrayage du moteur 4-cylindres avec le V6, mais il y a néanmoins un certain dynamisme dans la conduite. Pas beaucoup, mais un peu. L’accélération est assez bonne une fois que vous avez appris à bien comprendre comment travaillait la transmission en réaction à votre pied droit. L’agilité en virage est aussi plus apparente que celle d’une Lexus moyenne. Le confort est excellent et la suspension propose un bel équilibre entre la sportivité et le confort douillet.

En même temps, la TLX pourrait profiter d’un certain resserrement de sa dynamique de conduite pour l’amener au moins au niveau de l’Infiniti Q50, par exemple — voir notre comparaison entre la TLX 2020 et la Q50 2020. Nous attendons avec impatience la génération 2.0 pour voir si Acura a ajouté du piquant au comportement routier de son modèle.

Le système SH-AWD d’Acura répond aux attentes ; il réagit aux conditions de la route et peut envoyer jusqu’à 70 % du couple aux roues arrière selon le besoin. Il en résulte une conduite qui inspire confiance ; on sent la voiture bien ancrée à la route, que ce soit sur des surfaces glissantes ou lorsqu’on abuse d’elle en virage.

Une dernière remarque : Acura a abandonné le sélecteur traditionnel de changement de rapports pour une rangée de boutons. Cela ne représente en aucun cas une amélioration par rapport à ce qui existait auparavant, ni même par rapport à une molette comme on en retrouve sur d’autres modèles sur le marché. Un changement de design pour le plaisir de faire changement ?

Prix

Le prix de l’Acura TLX 2020 varie entre 36 180 $ et 47 980 $, avant les taxes et les autres frais. À titre de comparaison, si le fabricant n’a pas encore annoncé le prix de la deuxième génération attendue au printemps prochain, il a confirmé que le prix de départ sera juste au-dessus de la barre des 40 000 $.

On aime

L’apparence, en particulier la partie avant

Conduite globalement positive

Un intérieur raffiné et confortable

Le V6 est très puissant

On aime moins

L’apparence, en particulier la partie arrière

Pourrait montrer un plus de caractère

L’espace est restreint à la deuxième rangée

Pas de transmission à double embrayage avec le V6

