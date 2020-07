Les meilleurs habitacles selon Wards, édition 2020

Le Top 10 des meilleurs habitacles en 2020 selon Wards vient d’être dévoilé. On y retrouve des véhicules électriques, des voitures de luxe, des modèles entièrement nouveaux. Bref, il y a de tout, incluant des modèles qui peuvent héberger jusqu’à huit personnes, d’autres qui en prennent à peine deux.

L’année 2020 marque le 10e anniversaire de ce palmarès de Wards consacré aux habitacles de tous les nouveaux (ou fortement remaniés) véhicules de l’industrie. Comme c’est le cas dans à peu près toutes les sphères de la société, la tenue de cette compétition annuelle a posé certains défis aux chroniqueurs affectés à ce dossier spécifique.

En effet, à cause des nouvelles règles de distanciation sociale, la compétition n’a pas pu être organisée selon les mêmes consignes habituelles, soit de juger la bagatelle de nouveaux véhicules en touchant et en conduisant les finalistes de 2020. Les véhicules en lice n’ont pas été trimbalés de chroniqueurs en chroniqueurs, de peur de propager le virus. La livraison de certains véhicules a même été retardée, tandis que d’autres ont carrément été jugés à distance à l’aide d’un appareil intelligent.

Comme le mentionne également le communiqué entourant ce top 10 des intérieurs 2020, il y a plus que jamais une présence utilitaire dans l’industrie, avec pas moins de sept des 10 véhicules retenus inscris à ce créneau à la garde au sol surélevée. Rappelons qu’au tout début du processus pour 2020, la liste comptait 32 modèles 2020. Voici donc, en ordre alphabétique, les 10 meilleurs habitacles de l’industrie selon Wards Auto.

Audi e-tron

La présence de la marque aux quatre anneaux n’a rien de surprenant, le constructeur allemand qui est un habitué de ces palmarès à cause de ses habitacles bien pensés, et surtout, bien ficelés. Les juges ont bien aimé le levier de vitesses où il est possible de reposer la paume de la main droite, tandis que la finition matte des boiseries sur la planche de bord constitue un beau contraste. La qualité des graphismes a aussi été louangée par les essayeurs.

Bentley Flying Spur

Dans ce groupe élitiste des limousines de prestige, la Flying Spur confirme son statut de voiture d’exception assemblée majoritairement à la main et nécessitant pas moins de 15 peaux de vache. Ici, les juges ont été charmés par l’habitacle couleur bourgogne, mais aussi par le design de la planche de bord, très semblable à celle du coupé Continental GT. Finalement, à l’arrière, les passagers peuvent relaxer en appuyant leur tête sur des oreillers pendant le trajet.

BMW X6 M Competition

Le constructeur bavarois a rehaussé son jeu d’un cran ces dernières années, surtout à bord de ses modèles tatoués du M. À bord du X6 M Competition, les surpiqûres en forme hexagonale jumelées aux boutons rouges sur la planche de bord ajoutent un peu de couleur à bord du VUS de performance. Les essayeurs ont aussi souligné qu’il ne manquait pas d’espace à la deuxième rangée malgré la silhouette du toit. Les graphismes du système d’infodivertissement ont aussi reçu quelques mentions positives, idem pour les porte-gobelets chauffants et refroidissants.

Chevrolet Corvette Stingray

Malgré la forme controversée de la planche de bord de la huitième génération de la Chevrolet Corvette, Wards Auto a tout de même conservé la C8 au sein de la liste finale. Le mélange de cuir, de suède et de fibre de carbone confère à la Corvette le meilleur habitacle de son histoire. Chevrolet a vraiment besoin de ces bons commentaires s’il veut convaincre une clientèle habituée à des bolides exotiques vendus deux à trois fois le prix d’une nouvelle Corvette C8.

Hyundai Venue

Le minuscule Hyundai Venue est le véhicule le moins dispendieux de ce top 10 pour 2020, et pourtant, son habitacle bleu et denim le fait bien paraître au sein du groupe. De plus, le riche équipement pour un véhicule de ce prix a certainement pesé dans la balance, tout comme l’espace généreux à la deuxième rangée… pour un multisegment sous-compact.

Kia Telluride

L’année 2020 est sans contredit celle du Kia Telluride. Après avoir remporté plusieurs titres, le nouveau multisegment à trois rangées de sièges s’impose comme l’un des plus attrayants véhicules de son groupe. Des sièges en cuir Nappa montés à bord de l’édition SX – la plus dispendieuse de l’alignement – aux boiseries mattes, sans oublier l’écran tactile de 10 pouces en plein centre de la planche de bord, le récent Telluride est définitivement intéressant.

Lincoln Aviator

La renaissance du nom Aviator semble plaire au public et même à la presse automobile, même s’il y a des irrégularités au niveau de l’assemblage à l’occasion. La console centrale qui s’étire jusqu’à la deuxième rangée de sièges, les sièges ajustables et confortables à la première rangée et cette planche de bord au goût du jour, tout à bord de l’Aviator respire la modernité et c’est tant mieux ainsi.

Mercedes-Benz GLB

La division à l’étoile d’argent a réussi à élargir sa gamme de véhicules par le bas… et ce n’est pas encore terminé. Le sympathique GLB en est la preuve irréfutable. L’utilisation de matériaux nobles a clairement plu aux membres du jury. Quant au système intelligent MBUX, il fait aussi partie des points positifs de cet habitacle de VUS de poche, tout cela dans un véhicule « abordable ».

Nissan Sentra

Pour une berline compacte qui peinait à attirer l’attention il y a quelques mois à peine, on peut dire que la nouvelle livrée séduit par son look, mais aussi par la qualité de son habitacle. La nouvelle Sentra respecte la ligne de conduite imposée par l’Altima et la Maxima, c’est-à-dire plus de matériaux de bonne qualité et une disposition des commandes quotidiennes plus intuitive. Le jury de Wards Auto a également été impressionné par le mélange des couleurs à l’intérieur d’une livrée bien équipée de la berline.

Toyota Highlander

À chaque remodelage, le Toyota Highlander gagne en excentricité. Le design du nouveau venu est clairement plus musclé, tandis que l’habitacle adopte un écran tactile central d’une largeur de 12,3 pouces. Ce dernier occupe l’espace visuel au centre des deux occupants de la première rangée. Les membres du jury de Wards Auto ont également souligné l’équipement très complet de cette variante Platinum et son prix compétitif.