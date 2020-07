Nissan dévoilera bientôt son VUS électrique Ariya

Nissan nous a déjà présenté le concept Ariya. Le 15 juillet prochain, elle va nous en dévoiler la version de production. Cette dernière sera d’abord lancée au Japon, puis sur d’autres marchés avant d’aboutir en Amérique du Nord.

L’annonce en ce sens a eu lieu lors de la réunion annuelle des actionnaires de Nissan qui s’est tenue à Tokyo. Là, le chef de la direction de l’entreprise, Makoto Uchida, a aussi annoncé qu’il renonçait à la moitié de son salaire et a promis la relance de l’entreprise d’ici 2023, une remontée qui va s’asseoir en partie sur l’arrivée de nouveaux modèles électriques comme l’Ariya.

Rappelons que Nissan a annoncé des pertes importantes de 6,3 milliards de dollars américains au cours de l’exercice fiscal qui s’est terminé en mars. L’heure est à la réingénierie.

Makito Uchida a déclaré que l’Ariya, présentée pour la première fois comme un concept en octobre dernier, sera le fer de lance de la nouvelle gamme de véhicules électriques de la marque. En fait, 8 nouveaux produits du genre sont attendus d’ici 2024. Au cours des 18 prochains mois à travers le monde, ce sont 12 nouveaux modèles (y compris les refontes) que va présenter Nissan.

Lorsque l’Ariya sera commercialisé, il sera équipé de la plus récente technologie d’assistance à la conduite ProPilot 2.0 de Nissan. Cette dernière propose une conduite mains libres sur autoroute et est associée à un système de surveillance du conducteur. Ce dernier sera probablement couplé au groupe motopropulseur à double moteur et à traction intégrale e-4ORCE de Nissan. L’Ariya sera probablement construit à l’usine d’assemblage de Tochigi qui subit présentement des modifications afin de pouvoir procéder à la création de modèles tout électriques.

Quant à la version de production de l’Ariya, si l’on se fie à des images relatives au brevet qui ont été aperçues, elle sera semblable au concept. Attendez-vous à un cocon minimaliste avec un intérieur spacieux et un plancher plat. Nissan aurait dit aux concessionnaires de prévoir une vitesse quelque 5 secondes au 0-100 km/h et à une autonomie d’environ 500 kilomètres. On devine ici qu’on faisait référence au cycle européen, ce qui pourrait se traduire par une liberté d’environ 400 kilomètres chez nous, soit la norme à l’heure actuelle dans le segment visé par le constructeur.

On vous revient le 15 juillet avec plus de détails.