Les éditions 100e anniversaire de Mazda s’amènent au Canada

Comme nous l'avons signalé en avril dernier, Mazda marquera son 100e anniversaire en 2020 avec la production d’éditions limitées de sept de ses modèles. Ces dernières sont les CX-3, CX-30, CX-5, CX-9, Mazda2 (Japon), Mazda3 et Mazda6. Elles présenteront des extérieurs blancs uniques avec des intérieurs bourgogne, en hommage au coupé R360 produit en 1960.

Pourquoi ce coupé R360 ? Parce qu’il s’agissait de la première voiture de tourisme produite par la compagnie qui existait depuis 1920. À l’origine, la société basée à Hiroshima produisait du liège, mais le fondateur de Mazda, Jujiro Matsuda, a eu l’idée de créer un véhicule de tourisme accessible à tous et qui donnerait aux gens plus de liberté pour aller où ils voulaient et devaient aller.

Le coupé R360 présenté au monde en 1960 était équipé d’un moteur à quatre cylindres avec transmission automatique, et il avançait une forme caractéristique conçue largement pour minimiser le poids de la voiture. À cette fin, on l’a doté de matériaux en alliage léger pour le groupe motopropulseur, en plus d’une carrosserie monocoque.

Quant aux nouvelles éditions limitées, Mazda Canada indique qu’elles seront mises en vente au Canada à partir de l’automne. La compagnie n’a pas révélé combien d’entre elles feront le voyage jusqu’ici ni à quels prix elles seront proposées. Des détails seront fournis à l’approche de la date de lancement.

Principales caractéristiques des éditions 100e anniversaire de Mazda :

• Couleur extérieure blanc neige nacrée

• Cuir intérieur rouge grenat

• Moquette de couleur rouge

• Protège-moquettes avec un écusson exclusif 100e Anniversaire

• Appuie-têtes estampés avec le logo 100e Anniversaire.

• Porte-clés estampés avec le logo 100e Anniversaire.

• Enjoliveurs cache-moyeu avec logo 100e Anniversaire en couleur

• Écusson commémoratif 100e Anniversaire sur l’aile avant