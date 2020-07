Propriétaire de sa Chevrolet Camaro depuis 1969, il nous la présente en vidéo

David Debertin n’est pas un passionné comme les autres. En plus de vouer un amour à la chose automobile, il bichonne, depuis 51 ans maintenant, la même voiture, soit une Chevrolet Camaro 1969. Actif sur Facebook, l’homme a décidé de partager une vidéo nous montrant le parcours de cette dernière depuis le jour de son achat.

Disons qu’il est difficile, voire impossible, de rester indifférent devant une telle présentation.

Ce que la vidéo nous montre, c’est l’allure du modèle à sa sortie du concessionnaire en février 1969. On voit toute la simplicité du bolide, ce qui contraste avec ce qu’on a l’habitude de voir avec quantité de Chevrolet Camaro restaurées, soit la voie d’une certaine personnalisation.

On découvre aussi que David Debertin s’est servi de sa voiture en hiver, ce qui nous laisse imaginer de belles dérobades lors des journées de tempêtes. Le temps a aussi eu raison du modèle qui a subi une restauration complète à un certain moment donné. Amoureux de sa monture, il a également décidé de la conserver d’origine et c’est toujours de cette façon qu’elle se présente un peu plus de 50 ans plus tard.

On vous laisse savourer.

