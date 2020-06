Effectuez un petit voyage dans le temps avec ce Winnebago 1968

Les plus vieux d’entre vous se rappelleront la belle époque des véhicules récréatifs Winnebago. Dans les années 70 et au début des années 80, on voyait ces derniers partout sur les routes. Lorsque les familles partaient en vacances, elle le faisait souvent au volant d’un gros Winnebago.

Ces véhicules, comme bien d’autres, sont disparus du paysage avec le temps, ne nous laissant que le souvenir de leur existence. Or, si vous êtes le moindrement nostalgique, vous aurez assurément envie d’effectuer un petit retour en arrière en observant de près cette édition 1968 qui est apparue à vendre sur le Net l’automne dernier. Celle-ci, c’est simple, nous offre un véritable voyage dans le temps. Et vous allez savoir du coup combien ça peut valoir sur le marché.

Le modèle, un F17 (les modèles Winnebago avaient de ces codes…), a été acheté par une famille en 1968 et il est demeuré en leur possession jusqu’en 2015. Voilà ce qui a favorisé sa conservation et la préservation de son allure d’origine. Celui qui en a fait l’acquisition au début de 2016 en a profité, ajoutant quelque 5000 miles au compteur du véhicule qui en comptait 51 000 au moment de la dernière vente en octobre dernier.

Le modèle est basé sur le châssis d’un Ford P-350 et est aussi animé par un moteur de la marque à l’ovale bleu, en l’occurrence un 6-cylindres en ligne de 300 pouces cubes. Une boîte de vitesses à trois rapports est également de l’équation.

À bord, tout y est, du frigo au four en passant par la petite salle à manger et la salle de bain. Une mise à jour a été effectuée afin de tout remettre au goût du jour, y compris une peinture fraîche à l’extérieur. Même le moteur a été refait. Malgré tout, en regardant les photos, on a l’impression d’être en 1968.

Et combien vaudrait une petite folie du genre, si jamais vous vous laissiez tenter par un modèle similaire ? L’exemplaire montré s’est vendu 28 500 $ américains.

La nostalgie a un prix, c’est évident, mais c’est encore très raisonnable comparativement aux prix demandés pour les véhicules récréatifs d’aujourd’hui.

