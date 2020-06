Volkswagen enregistre le nom e-Samba en Europe

C’est un secret de polichinelle, Volkswagen travaille sur une version moderne de son Microbus qui a fait la pluie et le beau temps à la fin des années 60, notamment. Le concept I.D. Buzz a été vu un peu partout depuis quelques années et la version de production est attendue pour 2022.

Aucun nom officiel n’a été arrêté pour cette dernière, mais on vient peut-être d’avoir un indice. En effet, les gens du forum VW ID Talk ont découvert que Volkswagen a enregistré le nom « e-Samba » auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne.

La déclinaison Samba originale était une version du Volkswagen Type 2 et elle était bardée de vitres qui ajoutaient de la luminosité à l’intérieur. En fait, elle pouvait en compter jusqu’à 23. En plus du pare-brise, des vitres latérales et de la lunette arrière, elle arborait plusieurs petites fenêtres intégrées au toit. Elle possédait également un toit ouvrant géant, panoramique, en tissu, ainsi que des vitres de pare-brise qui s’ouvraient afin d’exposer davantage les occupants aux éléments.

Deux possibilités quant à la réservation du nom. Peut-être est-ce que Volkswagen envisage de nommer sa nouvelle fourgonnette électrique de cette façon, ou peut-être est-ce qu’on aura aussi droit à une version de luxe bardée de petites fenêtres ? Si on veut recréer l’esprit du modèle original, la chose serait géniale.

Il faudra patienter avant de le savoir, mais les spéculations sont lancées.