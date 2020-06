10 devants de véhicules qui ont semé la controverse

Auto123 présente 10 véhicules dans l'histoire qui ont semé la controverse avec des devants polarisants.

Au cours des dernières semaines, BMW a présenté la nouvelle génération de son coupé de Série 4. Ce qui a fait immédiatement jaser, c’est ni son groupe motopropulseur, ni les nouvelles tehcnologies qu'elle arbore, c'est l’immense grille à l’avant. Certains adorent, d’autres crient à l’hérésie.

La seule chose qui est certaine, c’est que ce n’est pas la première fois de l’histoire que le museau d’un modèle fait jaser. En fait, la chose s’est produite des dizaines, voire des centaines de fois.

Question de s’amuser un peu, Auto123 s’est intéressé à 10 modèles, y compris la nouvelle Série 4, qui ont fait réagir à leur manière lors de leur première apparition publique. Allons-y de façon chronologique, et non dans l’ordre de laideur. La beauté demeure relative, ne l’oublions pas.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

1 — Brewster 1934

Au tournant des années 30, la compagnie Brewster avait déjà 120 ans. Elle s’était fait connaître dans l’univers de la carriole au XIXe siècle. Elle s’est intéressée à l’automobile au début des années 1900 et a même fabriqué ses propres modèles à compter de 1915.

Cependant, le krach de 1929 lui a fait mal et au début des années 30, elle cherchait des solutions. L’une d’elles fut de faire l’acquisition de 135 châssis de Ford V8 et de les retravailler afin d’offrir un produit original. Ce dernier fut présenté au Salon de New York en 1934 et il fut acclamé par la critique, principalement en raison de sa grille très différente à l’avant. Aujourd’hui, c’est une relation d’amour/haine qu’ont les amateurs envers ce modèle.

2 — Edsel 1958

En lançant la marque Edsel, Ford croyait pouvoir révolutionner l’automobile. Une foule de facteurs ont fait en sorte que ce n’est pas vraiment ce qui s’est produit, dont une crise économique qui a frappé en 1958.

Cependant, il faut l’avouer, le style du modèle n’avait pas passé. La grille, massive et disposée à la verticale, avait été l’objet de nombreuses critiques. Aujourd’hui, la première édition de l’Edsel est beaucoup plus recherchée.

3 — Fiat Multipla 1998

Si vous pensiez avoir vu la voiture la plus laide du monde sans connaître la Fiat Multipla, nous vous invitons à reconsidérer votre choix. Cette horreur sur roue a fait ses débuts en 1998 et même deux décennies plus tard, elle est toujours aussi horripilante. Il est vrai que tout demeure une question de goût, mais il y a des limites…

4 — Jensen S-V8 2001

La Jensen S-V8 a été présentée en 1998 et, incroyablement, 110 consommateurs ont réservé un exemplaire au prix de 40 000 livres (monnaie anglaise) au cours de la première année. Seulement, des problèmes de production ont fait que seulement une vingtaine d’exemplaires ont été produits alors qu’une autre vingtaine sont demeurés incomplets. Au-delà de tout cela, ce qui nous frappe, c’est la composition du faciès du modèle. On dirait qu’il a été fabriqué à partir de pièces diverses obtenues de différents véhicules. À ne pas inscrire à un concours de beauté.

5 — Pontiac Aztek

A-t-on besoin d’en ajouter à propos du Pontiac Aztek ? Lorsqu’on fait le tour des différents palmarès sur la laideur automobile, on le retrouve à tout coup. Si l’idée du véhicule utilitaire était poussée à un niveau intéressant ici en matière d’aménagement, on a raté, et pas à peu près, le design, surtout à l’avant.

6 — Mitsuoka Nouera

Les constructeurs japonais sont aussi capables de mettre sur la route des produits horrifiants. La Nouera du fabricant Mitsuoka en est un bel exemple. Cette voiture, basée sur une Honda Accord, a été décorée d’une devanture qui fait peur.

7 — Audi A6 2005

L’arrivée de la grille controversée avec la Série 4 de BMW pour 2021 n’est pas sans nous rappeler les débuts tumultueux auprès de la critique de la berline A6 d’Audi au milieu de la décennie 2000. À ce moment, la grille, qui était auparavant traversée par le pare-chocs, s’étendait jusqu’au ras le sol et disons que l’approche n’avait pas fait l’unanimité. Pourtant, aujourd’hui, c’est l’inverse. Ça prouve à quel point la ligne est parfois mince entre l’acceptation et le rejet, surtout auprès du public.

8 — Subaru B9 Tribeca 2006

En voilà un qui a aussi eu droit à une approche différente à la hauteur de son faciès, mais la réponse du public et de la critique n’a pas été tendre. Conséquemment, deux ans plus tard seulement, Subaru revoyait le devant de son VUS. On pourrait aller plus loin dans son cas en disant qu’ultimement, ce faux départ en 2006 a eu raison de sa carrière. Le Tribeca (qui avait perdu l’appellation B9 à la refonte de 2008) a éventuellement tiré sa révérence en 2014.

9 — Nissan Juke 2011

Le Juke de Nissan a connu un très beau succès chez nous le temps d’une génération. Autant son style avait fait jaser, autant sa conduite amusante en a séduit plus d’un. Le Juke a aussi prouvé qu’il n’était pas nécessaire d’être beau pour connaître du succès… à condition d’avoir d’autres qualités.

10 — BMW Série 4 2021

En présentant sa nouvelle Série 4, BMW a repoussé un peu plus loin sa signature stylistique, soit celles des naseaux. Ces derniers, autrefois beaucoup plus discrets, sont désormais dominants à l’avant. La compagnie explique qu’une plus grande quantité d’air est nécessaire pour le bon fonctionnement de la mécanique, ce qui justifie la taille des narines.