La Volkswagen Arteon 2021 se dévoile en compagnie d’une nouvelle version familiale

On découvre en primeur mondiale la Volkswagen Arteon 2021 qui se décline aussi en version familiale, mais cette dernière est toutefois réservée au marché européen.

Volkswagen vient de présenter en primeur mondiale la nouvelle édition de sa berline haut de gamme Arteon. On parle en fait d’un rafraîchissement significatif du modèle, notamment avec une calandre « affûtée », des phares de jour à DEL et des lignes plus agressives au niveau de la silhouette.

L’intérieur

Des changements plus importants ont également cours à l’intérieur, notamment à la hauteur du tableau de bord, de la console centrale et du système multimédia ; tout est flambant neuf. Avec des touches stylistiques empruntées au Touareg et un décor en aluminium translucide, l’Arteon présente un cocon encore plus haut de gamme qu’auparavant.

Surtout, le conducteur jouira d’un nouveau volant multifonction doté de commandes haptiques donnant accès à diverses fonctions. En outre, la température du système de climatisation à trois zones peut désormais être réglée intuitivement grâce à un curseur tactile et le chauffage des sièges et du pare-brise peut être activé grâce à des boutons situés à la console centrale.

Derrière ce nouveau volant, on retrouve le bloc d’instruments numériques de Volkswagen. Ce dernier, qui prend le nom de Digital Cockpit, permet au conducteur de configurer les graphiques de l’écran de 10,25 pouces. On peut rapidement passer d’une présentation de base à une autre à l’aide d’un bouton (View,) toujours situé sur le volant multifonction. L’Arteon est également équipé d’une chaîne audio Harman/Kardon à 700 watts et 12 haut-parleurs.

Sur le plan technologique, un nouveau système d’assistance au voyage permet une conduite partiellement automatisée jusqu’à une vitesse de 210 km/h. À noter surtout, un régulateur de vitesse adaptatif (ACC) mis à jour avec un contrôle de vitesse prédictif qui ajuste la vitesse en fonction des limites locales ainsi que des virages, des ronds-points et des carrefours.

Les groupes motopropulseurs

Au Canada, la Volkswagen Arteon 2021 sera à nouveau livrable avec le moteur 4 cylindres TFSI de 2 litres, une mécanique qui offre 268 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Si ce niveau de puissance est largement suffisant pour cette voiture, on pourrait se sentir un peu jaloux en regardant de l’autre côté de l’Atlantique ; l’Arteon européenne sera également commercialisée en version hybride enfichable, en plus d’une variante R qui, elle, livre 315 chevaux.

Question de rendre les automobilistes canadiens encore plus jaloux, Volkswagen introduit une nouvelle version familiale cette année, mais seulement pour l’Europe. On l’a répété à plus qu’une reprise, ce qui est frustrant avec ce genre de décision est le fait que les familiales se vendent quand même relativement bien au Canada. La réalité, c’est que c’est le marché américain qui dicte en bonne partie les décisions quant à la commercialisation ou non de certains modèles chez nous. Et les Américains sont bien moins friands des familiales…