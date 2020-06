Amazon Alexa sera offert avec certains véhicules General Motors au Canada

En 2015, on a commencé à voir apparaître les applications Apple CarPlay et Android Auto à bord de véhicules fraîchement repensés ou carrément nouveaux. Depuis un certain temps, une troisième application d’importance fait ses débuts à bord de quantité de modèles, soit Amazon Alexa.

Chez General Motors (GM), on prend le train alors qu’on offrira aux clients la possibilité d’ajouter Amazon Alexa Auto aux systèmes multimédias de certains véhicules.

En fait, ça va même plus loin, car les propriétaires de modèles Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac équipés de systèmes compatibles à partir de l’année-modèle 2018 et plus récents pourront faire ajouter l’assistant virtuel à commande vocale à leur véhicule, a déclaré GM Canada lundi.

Les clients pourront relier leur compte Amazon Alexa à leur monture et y accéder par le biais du bouton de commande vocale sur le volant ou par une icône sur l’écran tactile.

En 2018, Amazon a lancé l’ensemble de développement logiciel Alexa Auto qui a donné aux constructeurs et aux fournisseurs un moyen d’intégrer les fonctions de base d’Alexa aux systèmes multimédias. GM a été le premier à installer Alexa dans ses véhicules américains grâce à cet ensemble.

GM a déclaré à la fin de 2019 qu’Alexa Auto serait livrable aux États-Unis et arriverait au Canada vers le milieu de l’année 2020. Voilà qui est fait. Alexa Auto utilisera la connectivité 4G LTE intégrée dans les véhicules du constructeur.

Alexa Auto peut accomplir une foule de tâches, répondre à des questions et aussi assister à la navigation et à la recherche de points d’intérêt. Il peut aussi s’occuper du volet musical, de la lecture de baladodiffusion, de la gestion des contacts, bref, ses possibilités sont pratiquement illimitées.

En 2019, la firme de recherche eMarketer en est venue à la conclusion que 5,8 millions de Canadiens utilisent un haut-parleur intelligent au moins une fois par mois, soit une augmentation de 51 % par rapport à l’année précédente.

« Maintenant plus que jamais, nous cherchons des moyens d’aider nos clients à rester plus connectés alors qu’ils prennent la route, a déclaré Mike Speranzini, directeur de l’expérience client et des services connectés chez GM Canada. Intégrer l’expérience Alexa à nos véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac démontre à quel point nous sommes à l’écoute des commentaires de nos clients afin d’améliorer leur expérience en tant que propriétaire en leur offrant la technologie vocale de leur choix ».