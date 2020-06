Essai de la Genesis G70 2020 : en offrir plus, à moindre coût; est-ce suffisant ?

Auto123 met à l’essai la Genesis G70 2020.

Tout le monde aime recevoir des prix, c’est clair. Mais ces derniers ne sont pas garants de succès commerciaux. Genesis ne refusera pas ceux reçus par sa berline compacte G70 des mains de diverses organisations au cours de ses quelques années d’existence. Le Prix Good Design pour 2018, celui de la voiture nord-américaine de l’année 2019, de la meilleure qualité initiale de J.D. Power pour 2019, du meilleur choix Top Safety Pick+ de l’IIHS, notre prix Auto123 (voiture compacte) de l’année en 2019 et en 2020 — la liste est longue.

Cette reconnaissance du fait que la Genesis G70 est une voiture puissante, offerte à un prix relativement abordable pour ce qu’elle propose, parle d’elle-même. Mais cela ne se traduit pas automatiquement par des ventes. Plus précisément, c’est tout un défi que d’inciter les automobilistes fidèles aux marques allemandes qui dominent les segments des voitures de luxe de passer à… une marque coréenne.

Fiche technique de la Genesis G70 3.3T Prestige 2020

Une bataille en amont ? Oui, sans aucun doute. Mais pas impossible. Demandez-le à Lexus. D’ailleurs, on ne peut certainement pas reprocher à Genesis, la marque haut de gamme de Hyundai, un manque d’efforts. La société continue à peaufiner sa famille de berlines, et ce, même si elle vient de présenter son premier VUS, le GV80.

La Genesis G70 2020 que j’ai conduite pendant une semaine ce printemps est relativement inchangée par rapport à l’édition 2019. Le modèle, rappelons-le, n’existe que depuis trois ans. Le plus grand changement est en fait l’ajout d’une nouvelle variante, la 3,3 T Prestige, celle mise au banc d’essais.

Cette version a été créée pour répondre à la demande des clients de Genesis. Ceux-ci souhaitaient un moteur plus puissant avec la plus luxueuse version Prestige. Auparavant, seule la version Sport pouvait l’obtenir. Ce moteur V6 turbo de 3,3 litres produit 365 chevaux et jusqu’à 376 livres-pieds de couple, soit plus qu’assez de punch pour faire avancer cette berline compacte. À noter que la traction intégrale est de série sur toutes les versions proposées au Canada.

Le design

La G70 est une très belle voiture, on ne peut le nier. Ses proportions sont parfaitement calibrées et équilibrées et la carrosserie, qui suggère quelque peu celle d’un coupé, est dotée d’une large calandre et de phares perçants qui confèrent à la voiture une apparence quand même agressive. Sa position au sol est aussi bien campée. Le modèle se distingue de la version Sport par des roues bicolores (au lieu de noires), des éléments chromés et l’absence de détails qui serviraient à attirer le genre de conducteur qui aime piloter avec des gants en cuir.

À l’intérieur

En vous installant à bord, vous êtes accueilli par un intérieur haut de gamme dont la présentation est assurée par des sièges de première rangée très confortables.

L’aménagement est relativement peu développé pour la catégorie et certains pourraient déplorer, mettons après une expérience BMW, un manque d’éclat. C’est vrai, mais la simplicité a ses avantages. Certes, l’intérieur est un peu moins luxueux que celui d’une BMW ou d’une Mercedes, mais rien n’est bon marché et cette simplicité, par exemple appliquée au système multimédia, est la bienvenue — c’est l’opposé des systèmes complexes qu’on peut trouver dans certains modèles de la catégorie, comme chez Volvo, notamment.

Cela dit, l’écran est, à huit pouces, presque petit par rapport aux autres de la catégorie. Si la taille vous importe en ce qui concerne le système multimédia, vous serez déçus. Cependant, Genesis imite Hyundai en fournissant plusieurs boutons redondants qui vous permettent d’accéder à certaines commandes de base lorsque vous n’avez pas envie de « rentrer » dans le système, comme c’est souvent mon cas.

Rapport qualité-prix

Sinon, Genesis reprend la recette Hyundai, c’est-à-dire celle de proposer de nombreuses fonctionnalités pour le prix. La version Prestige, le modèle le plus luxueux de la gamme, a tout ce qu’il faut. Notamment, il est équipé de série de sièges en cuir, d’un affichage tête-haute, de sièges chauffants aux deux rangées et de sièges avant ventilés, ainsi que d’un système audio haut de gamme à 15 haut-parleurs.

Sur le plan de la sécurité, l’offre est également assez généreuse. On retrouve le freinage d’urgence avec détection des piétons, un moniteur d’angle mort, l’aide à la circulation transversale à l’arrière, les feux de route automatiques, l’aide au maintien de la trajectoire, etc. Le plus remarquable, c’est que tout cela est de série dans cette version.

La conduite

Démarrer le moteur entame un processus de séduction, notamment grâce au son. Ce dernier a beau être amélioré électroniquement, c’est tellement subtil que ça ne nous dérange même pas qu’on nous vende une expérience « artificielle ». Une fois en mouvement, on apprécie le calibrage sportif du châssis de cette voiture de luxe. La direction est tendue et précise et je n’ai jamais ressenti de relâchement indésirable en changeant de direction, soit de peu ou de beaucoup.

Pour ceux et celles qui veulent exercer un plus grand contrôle sur le comportement de la voiture, il y a des palettes de changement de vitesse à l’arrière du volant, mais la transmission automatique à huit rapports fonctionne de manière si douce et si compétente qu’il n’y a pas vraiment d’avantage net à faire ce travail manuellement, du moins en ce qui concerne la dynamique de conduite. Il suffit de passer en mode Sport pour maximiser le plaisir. Parmi d’autres ajustements possibles aux paramètres, la transmission maintient chaque vitesse suffisamment longtemps pour augmenter les sensations à haut régime.

L’accélération est, comme mentionnée, extrêmement impressionnante, et elle est égalée à l’autre extrémité du spectre par les freins Brembo qui mordent avec acharnement lorsque vient le temps de retenir la G70.

En réalité, la G70, malgré son intérieur cossu, se conduit comme une berline sportive. Le fait que cette voiture corresponde davantage à ce profil qu’une véritable voiture familiale est d’autant plus évident lorsqu’on s’installe dans la deuxième rangée de sièges. Il n’y a pas une tonne d’espace à l’arrière et nous vous déconseillons d’inviter quiconque pour un long voyage. Le coffre, quant à lui, ne peut accueillir que le minimum de stock. C’est le prix à payer pour un style coupé.

Prix

À 56 000 $, la G70 3,3 T Prestige 2020 occupe le deuxième échelon de l’échelle de prix qui commence à 42 000 $ pour le modèle de base, avec moteur turbo de 2 litres, lui-même déjà assez bien équipé. Au-dessus, seule la variante 3.3T Sport le dépasse à 58 000 $. Quelle que soit la version, vous aurez du mal à trouver un meilleur rapport qualité-prix dans la catégorie.

Sauf, bien sûr, si l’on tient compte de la dépréciation plus grande d’un modèle Genesis par rapport aux produits allemands établis. En d’autres termes, cela signifie que le G70 peinera à convaincre ceux et celles pour qui le statut compte ; autrement dit, les consommateurs amoureux du message véhiculé par les marques allemandes ne seront pas facilement conquis.

Une note concernant l'édition 2021 de la G70, récemment annoncée par Genesis Canada : comme l'année avance rapidement, Genesis nous a dit qu'il ne reste pas énormément de stock de l'édition 2020, et que les consommateurs commenceront à regarder la G70 2021 lorsqu'ils visitent un magasin Genesis, soit en personne soit en ligne. Sachez que la G70 2021 est essentiellement inchangée, et que le modèle de base est proposé à partir de 43 000 $. Les modèles 3.3T Prestige et Sport restent à 56 000 $ et 58 000 $ respectivement.

Conclusion

Mais bon, la valeur de revente, c’est pour plus tard, et maintenant c’est maintenant. Et si vous ne cherchez pas à impressionner avec le logo de votre voiture, tant mieux pour vous. Ce que vous obtenez ici, c’est une berline sport de première qualité, bien équipée, surtout dans le cas de cette version 3,3 T Prestige.

On aime

Dynamique de conduite

Sièges confortables

Finition intérieure de qualité

Rapport qualité-prix

Très belle allure

On aime moins

Petit coffre

Rangée arrière exiguë

Certains trouveront l’intérieur un peu fade

L’écran multimédia pourrait être plus grand

Son image moins prestigieuse représente un obstacle

La concurrence principale

Alfa Romeo Giulia

Audi A4

BMW Série 3

Infiniti Q50

Lexus IS

Mercedes-Benz Classe C

Volvo S60