Voici les retouches apportées au Chevrolet Colorado 2021

Le Chevrolet Colorado profite de retouches de mi-parcours pour l’année modèle 2021. Le rafraîchissement est grandement cosmétique avec des ajustements extérieurs servant à davantage différencier les versions et les modèles Z71 et ZR2, spécifiques à la conduite hors route.

Une nouvelle édition spéciale personnalisée est proposée et un écran tactile de huit pouces devient standard sur tous les modèles, sauf la version de base WT (Work Truck).

Le style de la livrée ZR2 a été modifié et l’influence est clairement venue de la variante Bison, la plus sautée de la famille. Un nouveau pare-chocs avant accentue le caractère noir du museau et la grille est aussi la seule de la gamme à arborer le mot « Chevrolet » plutôt que le nœud papillon que l’on trouve sur d’autres garnitures. Elle est également équipée de série de crochets de remorquage rouges.

Chevrolet affirme également que le nouveau style de la version ZR2 améliore la visibilité vers l’avant, mais la description et les photos ne nous démontrent rien en ce sens.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La gamme de modèles se compose des versions WT, LT, Z71 et ZR2, avec l’option ZR2 Bison pour une expérience hors route ultime. Chaque variante bénéficie de quelques mises à jour à l’avant. La calandre, le pare-chocs inférieur et les plaques de protection sont tous neufs. Les variantes WT et LT portent de nouveaux écussons dorés Chevrolet en forme de nœud papillon. La mouture Z71 se distingue par un nœud papillon noir, mais elle a l’air identique à l’avant.

En outre, tous les modèles seront désormais équipés d’un hayon avec les lettres « Chevrolet » en relief au centre, au lieu du simple nœud papillon des années précédentes. Ce n’est pas nouveau, car c’est la signature que l’on retrouvait sur les modèles dans les années 60 et 70. Un beau clin d’œil au passé ici.

La nouvelle édition spéciale (Custom) présente des éléments extérieurs assortis à la couleur de la carrosserie, notamment la calandre, le pare-chocs arrière, les poignées de porte et les rétroviseurs, ainsi que des jantes en aluminium foncées sur lesquelles sont montés des pneus de 18 pouces. Un ensemble peut ajouter un fini chromé aux éléments mentionnés.

Mécaniquement, l’offre demeure inchangée. Elle s’amorce avec un 4-cylindres de 2,5 litres de 200 chevaux. Chevrolet propose également un V6 de 3,6 litres de 308 chevaux, ainsi qu’un 4 cylindres turbodiesel de 2,8 litres qui offre 181 chevaux et 369 livres-pieds de couple.

La production du modèle Colorado 2021 s’amorcera au courant du mois.