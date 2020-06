Le Hummer électrique sera fort probablement présenté exclusivement en ligne

Il n’y aura pas de présentation traditionnelle pour le GMC Hummer tout électrique.

Vous l’avez certainement constaté en visitant notre site ces derniers jours, la présentation de nouveaux modèles en ligne est devenue la nouvelle norme. On comprend la raison derrière, puisque le retour à la normale dans notre milieu n’est pas pour demain la veille en raison de la pandémie.

La normale, c’est de se déplacer à un endroit déterminé par le constructeur pour aller faire la connaissance d’un nouveau produit. Parfois simplement pour ça, mais la plupart du temps, pour en faire l’essai également. Pour le moment, personne n’ayant vraiment envie de prendre l’avion pour aller découvrir ou présenter un modèle, tout se déroule à l’écran.

Ainsi, après les Toyota Venza et Sienna, le Nissan Rogue, la Ford Mustang Mach 1 et la Lexus IS, tous des modèles 2021, un des prochains en lice pour une présentation virtuelle est la camionnette électrique Hummer prévue au sein de la famille GMC.

En fait, la présentation officielle de cette dernière devait avoir lieu le 20 mai. On se souviendra que lors de la présentation du dernier Super Bowl, une publicité nous en avait donné un très bref aperçu.

La bonne nouvelle à travers tout cela, c’est que le développement n’a pas été affecté, ce qui signifie que le constructeur prévoit toujours révéler son modèle plus tard cette année et le lancer sur le marché en 2021 en tant que modèle 2022.

Nous n’avons pas encore de date officielle concernant son lancement, mais apparemment, ses débuts pourraient aussi se faire en ligne. La cheffe de la direction de GM (General Motors), Mary Barra, a récemment apporté quelques précisions à ce propos :

« Les débuts de nouveaux modèles se feront en grande partie en ligne. Nous utiliserons à la fois les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour nous aider à raconter notre histoire. Je pense que nous serons en mesure de susciter l’enthousiasme et de faire connaître assez largement nos produits ». - Mary Barra, General Motors

Cette décision n’est pas une surprise étant donné la situation incertaine qui entoure actuellement la propagation du coronavirus, surtout aux États-Unis. Nous demeurons donc dans l’attente d’une date officielle concernant ce Hummer électrique, mais il faut davantage penser à l’automne qu’à l’été.

Ce qu’on souhaite de notre côté, c’est que les constructeurs planifient des programmes locaux (Montréal, Toronto, Vancouver, etc.) afin que nous puissions essayer ces nouveaux véhicules. Ça ne saurait tarder et soyez certains que nous allons alors vous inonder d’essais routiers pour vous faire découvrir ces recrues.