Ce sera 2022 plutôt que 2021 pour le nouveau Hyundai Tucson

La prochaine génération du Hyundai Tucson était attendue pour le millésime 2021, mais un porte-parole de la compagnie a confirmé qu’aucun changement n’était au programme pour l’an prochain.

En effet, Derek Joyce a confirmé au site Motor Authority que le Tucson 2021 sera largement identique au modèle de l’année précédente. Il a également confirmé que le nouveau Tucson arrivera pour l’année-modèle 2022 et que les détails le concernant seront publiés plus tard cette année.

L’année dernière, Hyundai avait annoncé un changement de design pour le Tucson avec le concept Vision T présenté au Salon de l’auto de Los Angeles. En décembre, des prototypes camouflés étaient à l’essai, ce qui nous laissait croire à une présentation de la nouvelle mouture cet été. On ne sait pas trop pourquoi les débuts du nouveau Tucson ont été retardés par le constructeur. La pandémie ne devrait pas être écartée.

Lorsque ce dernier nous parviendra, nous aurons des choses intéressantes à nous mettre sous la dent. On s’attend, outre les versions régulières, à l’introduction d’une variante plus sportive, soit de la division N, ou pourvue de l’habillage N-Line. Dans le premier cas, la puissance pourrait atteindre 340 chevaux. Une version hybride pourrait également être en préparation, bien que le constructeur soit pour l’instant muet à ce propos.

En plus d’hériter d’un nouveau facies et de nouvelles motorisations, le Hyundai Tucson 2022 devrait grossir un peu, question d’offrir plus de confort et d’espace pour les passagers, mais aussi se distinguer davantage du Kona.

