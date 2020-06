Le Ford Bronco 2021 sera présenté le 9 juillet

Depuis le temps qu’on vous en parle, on sait maintenant la date du dévoilement du Ford Bronco, soit le 9 juillet prochain. Ce jeudi-là, la firme de Dearborn va présenter un de ses plus importants produits depuis des années.

Si vous avez été assidus à travers nos pages ces derniers semaines et mois, vous savez que les premiers pas du modèle devaient avoir lieu au mois de mars dernier. Cependant un certain coronavirus est venu contrecarrer les plans de Ford… et aussi ceux de tout le monde.

Depuis, nous étions dans l’attente. Finalement, on sait à quoi s’en tenir.

Le Bronco, qui va se présenter comme un rival direct au Jeep Wrangler, devrait recevoir tous les outils pour séduire la clientèle de ce type de véhicule, soit un style rétro, un niveau de personnalisation important, ainsi que des capacités hors route hors du commun. Chez Ford, on décrit le nouveau venu comme suit : « Le Bronco est équipé de manière unique pour transporter les vrais amateurs à la recherche d’aventure au plus profond des lieux sauvages et indomptables, là où leurs âmes ont envie d’être ».

Voilà qui donne le ton, donc.

Pour le reste, nous allons éviter de nous répéter. Nous vous invitons plutôt à nous revenir le 9 juillet pour obtenir tous les détails sur le nouveau venu.

