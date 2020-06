Cinq millions de véhicules pour l’usine BMW de Spartanburg

L’usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud, a célébré une étape importante ce mois-ci, soit l’assemblage de son cinq millionième modèle. L’événement se produit 26 ans après la fabrication du premier véhicule et moins de trois ans après avoir franchi la barre des quatre millions.

Le modèle « anniversaire » est un X5 M Competition peint en rouge et pourvu d’un moteur V8 de 4,4 litres développant 617 chevaux. Disons que ça ajoute du muscle à la célébration. Quant à ce dernier, il sera conservé à l’usine et ajouté à la collection croissante de modèles d’importance historique. Il vivra sous le même toit que la première voiture assemblée à l’usine, une 318i de la génération E36 peinte en blanc et signée par les hommes et les femmes qui l’ont fabriquée.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

BMW a ouvert l’usine de Spartanburg en 1994. La millionième voiture, un Roadster Z4 M, a été achevée en février 2006. Il a fallu six ans à la firme allemande pour ajouter un million de modèles supplémentaires au compteur. Le trois millionième exemplaire, un X5 M également, a été achevée en mars 2015. La quatre millionième unité (un X3 xDrive M40i) a pour sa part vu le jour en 2017.

Spartanburg est une pièce maîtresse du réseau de production de BMW. Elle est responsable de la naissance de modèles très rentables comme le X3, le X4, le X5, le X6 et le X7. Certains sont également fabriqués ailleurs, notamment le X3 et le X5, mais les X6 et X7 de la génération actuelle sont uniquement construits en Caroline du Sud, qu’ils soient destinés à un acheteur californien, allemand ou russe. Plus de la moitié des modèles que BMW vend aux États-Unis sont construits à cet endroit.

Malgré tout, Spartanburg a exporté près de 70 % des véhicules qu’elle a fabriqués entre 2010 et 2019. En 2019, 411 620 unités ont quitté l’usine, ce qui a valu au constructeur la distinction d’être le plus grand exportateur automobile en valeur (environ 9,6 milliards de dollars) en Amérique.

« BMW a longtemps considéré les États-Unis comme sa deuxième patrie et nous sommes fiers de dire que l’Amérique abrite la plus grande usine BMW du monde », a déclaré Bernhard Kuhnt, le président et directeur général de la division américaine de l’entreprise. À ce rythme, Spartanburg construira sa six millionième voiture avant l’été 2023.