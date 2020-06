Une nouvelle couleur pétante pour le Ford Mustang Mach-E

Règle générale, nous ne vous rapportons pas les nouvelles concernant l’arrivée de nouvelles couleurs sur un modèle particulier. Sauf que le Ford Mustang Mach-E n’a rien de particulier. Ainsi, pour ses débuts, une nouvelle couleur pétante a été ajoutée à sa palette, soit cyber orange.

On pourrait aussi ajouter que la situation actuelle n’a rien de particulier. L’année 2020 est jusqu’ici un désastre à l’échelle mondiale et pour de nombreux citoyens, elle est marquée par la grisaille. Conséquemment, un peu de couleur ne peut que raviver les espoirs.

Qui plus est, on commence à en avoir marre des 84 nuances de gris qu’on retrouve à travers l’industrie.

Quant à la nouvelle couleur avancée par Ford, il s’agit de l’une des plus populaires de la Mustang et pour la compagnie, l’importance de cette dernière est capitale.

« La Mustang a toujours fait tourner les têtes et le Mach-E ne fera pas exception. Nous avons très hâte de voir le Mach-E GT Cyber Orange sur les routes l’an prochain au plus grand bonheur des passionnés de Mustang de couleur orange », a déclaré Dave Pericak, directeur de Ford Icons.

Le cyber orange s’ajoute à un gris matière noire comme nouveaux coloris pour le Mustang Mach-E GT dont les livraisons commenceront à la fin de l’été 2021. Ford ajoute que « Le Mustang Mach-E GT est également offert en rouge vitesse métallisé teinté verni, blanc astral métallisé trois couches, bleu éclatant, noir ombre, argent emblématique et blanc cosmique. »

Pour Janet Seymour, directrice de la conception des couleurs et des matériaux pour la Mustang et le Mustang Mach-E, le « Cyber orange est une couleur qui interpelle les regards. Les propriétaires de Mustang aiment bien qu’on remarque leur véhicule, particulièrement ceux qui cherchent à en mettre plein la vue. »

Ce qui est certain, c’est que le modèle VA faire tourner les têtes. Il a beau nager dans la controverse depuis sa présentation en raison de son emprunt du nom Mustang, il est doté d’un style accrocheur et il promet des capacités intéressantes, tant en matière de puissance que d’autonomie électrique.

Le Ford Mustang et la couleur orange, des amis de longue date !