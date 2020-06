Des améliorations pour le Subaru Crosstrek 2021

Subaru a dévoilé les modifications qu’elle a apportées à l’édition 2021 de son modèle Crosstrek. Ce dernier, dont la dernière refonte date de 2018, arrive au traditionnel changement de mi-parcours. Voyons ce qui lui a été réservé.

D’abord, esthétiquement, on a droit à des retouches à la calandre et à des jantes redessinées. Surtout, une nouvelle version Outdoor est ajoutée au catalogue. On a vu cette approche être utilisée pour la première fois avec la nouvelle génération de l’Outback lancée en septembre dernier.

Mieux, cette nouvelle mouture est animée par un moteur plus puissant, soit un 4-cylindres de 2,5 litres à injection directe bon pour 182 chevaux et 176 livres-pieds de couple. Selon ce qu’on comprend, cette mécanique serait aussi proposée sur d’autres versions du modèle. Pour ceux qui trouvaient la puissance de 152 chevaux du moteur 4-cylindres de 2 litres un peu juste, voilà qui est intéressant.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Cette nouvelle livrée Outdoor va se distinguer avec des éléments stylistiques comme des caches de rétroviseurs, des logos et une antenne en forme d’aileron de requin adoptant la couleur gris fusil métallisé. Des bas de caisses exclusifs, des roues grises de 17 pouces et une couleur jaune plasma unique au modèle seront aussi de la partie. À bord, on retrouvera aussi cette teinte, ainsi que le jaune à la hauteur des garnitures et des surpiqûres. Les sièges seront recouverts d’un tissu doux qui se veut plus résistant aux intempéries.

Cette nouvelle déclinaison s’ajoute aux sept autres déjà proposées, soit Convenience, Convenience avec Eyesight, Touring, Touring avec Eyesight, Sport, Sport avec Eyesight et Limited.

L’ensemble de sécurité Eyesight, rappelons-le, propose notamment, comme le décrit Subaru, « le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement involontaire de ligne et de louvoiement, l’aide au suivi de voie et l’alerte de reprise de la circulation. »

Nous aurons d’autres détails concernant la Crosstrek 2021 lorsque nous aurons l’occasion de mettre la main dessus pour un essai complet. Au moment d’écrire ces lignes, le modèle n’apparaît pas encore dans l’outil de configuration sur le site de Subaru Canada, mais ça ne devrait pas tarder.