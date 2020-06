Les véhicules avec la meilleure valeur retenue selon le Canadian Black Book

Auto123 présente un aperçu des véhicules qui bénéficient de la meilleure valeur retenue en 2020.

À l’achat d’un véhicule neuf ou usagé, il est important de considérer l’aspect financier au-delà des coûts traditionnels reliés à l’entretien d’une voiture. Un modèle qui a la réputation de conserver sa valeur au fil du temps se vendra mieux et assurément plus cher après quelques années d’utilisation. Bien entendu, ce facteur n’est pas le seul à prendre en considération lorsqu’est venue le temps de magasiner sa prochaine voiture, mais pour certains, s’assurer d’un retour financier au bout du compte est aussi important que la fiabilité ou l’agrément de conduite.

L’organisme Canadian Black Book a publié récemment sa liste des 23 modèles qui conservent le plus gros pourcentage de valeur au fil du temps. L’étude 2020 dresse un portrait des modèles 2016, ce qui veut dire que ce palmarès juge la valeur retenue de véhicules après quatre ans. Vous pourrez ainsi voir si votre véhicule fait partie des meilleurs choix selon le CBB.

Voiture sous-compacte : Honda Fit

Finalistes : Toyota Prius c, Toyota Yaris

Dans le créneau le plus accessible de l’industrie, la très pratique Honda Fit l’emporte sur ses rivales de Toyota. Pour les amoureux de véhicules hybrides, la Prius c est une excellente option, mais la Fit se démarque par con coffre caverneux.

La Fit est également une voiture plus rare, si on la compare avec la berline Civic vendue quelques centaines de dollars de plus seulement. Voilà qui explique sa grande valeur retenue après tout ce temps.

Notre essai routier du Honda Fit 2016

Fiche technique du Honda Fit 2016

Voiture compacte : Toyota Prius v

Finalistes : Toyota Prius, Toyota Corolla

Il est quand même curieux de retrouver la très pratique Prius v dans la catégorie des voitures compactes, mais quand on y pense, la consommation de la Prius v est équivalente ou inférieure à celle d’une voiture compacte.

Quant à sa valeur retenue, la formule de la Prius v est assez unique sur le marché, ce qui explique son prix élevé quatre ans après sa mise en marché.

Notre essai de la Toyota Prius 2016

Fiche technique de la Toyota Prius v 2016

Voiture intermédiaire : Honda Accord

Finalistes : Toyota Camry, Hyundai Sonata

Ici aussi, c’est une valeur sûre qui se retrouve au sommet pour la valeur retenue. La Honda Accord n’a plus besoin de présentation sur le marché nord-américain. Souvent citée en exemple pour son excellente fiabilité, son niveau de confort relevé et même un agrément de conduite exemplaire, l’Accord n’étonne personne avec cette position enviable au sein de ce palmarès.

Notre essai de la Honda Accord 2016

Fiche technique de la Honda Accord 2016

Voiture pleine grandeur : Toyota Avalon

Finalistes : Dodge Charger, Kia Cadenza

Le segment des grandes berlines a perdu des plumes ces dernières années, mais en 2016, il y avait encore quelques choix intéressants pour le consommateur. Le choix de l’Avalon est lui aussi un gage de la durabilité des véhicules Toyota, la mécanique de cette grande berline qui est l’une des meilleures de l’industrie.

Ajoutons à cela que l’Avalon risque de mieux vieillir au fil des années que les autres finalistes. Voilà une formule gagnante en ce qui concerne la valeur de revente …

Notre essai de la Toyota Avalon 2016

Fiche technique de la Toyota Avalon 2016

Voiture sport : BMW Z4

Finalistes : Ford Mustang, Dodge Challenger

Enfin, on retrouve un véhicule qui ne provient ni de Toyota, ni de Honda !

Réussir à détrôner une voiture intemporelle comme la Ford Mustang est tout un exploit, mais la BMW Z4 a mérité sa place cette année grâce à son équilibre… entre une voiture relaxante à conduire et l’agrément de conduite pur et dur que recherche l’amateur de sensations fortes.

Comme le mentionne le CBB, la Z4 se retrouve juste au milieu de la sous-catégorie des roadsters.

Fiche technique de la BMW Z4 2016

Voiture zéro émission : Ford Focus électrique

Finalistes : BMW i3, Nissan LEAF

La Ford Focus électrique n’est pas la plus répandue des citadines électriques, mais il semble que la représentante de Ford conserve sa valeur plus longtemps que ses rivales. Malgré une autonomie estimée à seulement 120 km, la Focus zéro émission supplante même une luxueuse comme l’i3 de BMW dans cette catégorie.

Le CBB a également aimé le fait que la Focus électrique ne diffère pas beaucoup visuellement des versions munies d’un moteur essence.

Notre essai de la Ford Focus électrique 2016

Fiche technique de la Ford Focus électrique 2016

VUS sous-compact : Honda HR-V

Finalistes : Mazda CX-3, Nissan Juke

À l’image de la Honda Fit dans la catégorie des sous-compactes, le HR-V se démarque du lot par son impressionnant espace de chargement. Le fameux « Magic Seat » constitue par ailleurs l’une des caractéristiques les plus intéressantes de la catégorie.

Quant à la réputation de fiabilité et de durabilité des véhicules Honda, elle n’est plus à refaire. Il sera intéressant de voir si le HR-V conserve son titre dans quelques années, le segment des petits multisegments urbains qui a passablement grandi depuis 2016.

Notre essai de la Honda HR-V 2016

Fiche technique de la Honda HR-V 2016

VUS compact : Jeep Wrangler

Finalistes : Subaru Crosstrek, Toyota RAV4

Peut-on considérer le Jeep Wrangler comme un VUS compact? Dans sa version à empattement court, le 4x4 le plus connu de la planète n’est pas un marchand d’espace intérieur, c’est vrai, mais en livrée Unlimited (celles à quatre portières), le Wrangler a des airs de VUS intermédiaires.

Peu importe, le légendaire 4x4 se mérite le titre de meilleur véhicule de son segment pour 2020, pour la valeur retenue. Ce n’est guère surprenant, car le Wrangler est l’un des véhicules les plus prisés sur le marché. Le prix de vente d’un exemplaire usagé est souvent très élevé.

Notre essai du Jeep Wrangler 2016

Fiche technique du Jeep Wrangler 2016

VUS intermédiaire : Toyota 4Runner

Finalistes : Toyota Highlander, Mazda CX-9

Le Toyota 4Runner est considéré comme l’un des véhicules les plus robustes de la planète. Sa valeur de revente est donc très élevée, ce qui explique pourquoi la valeur retenue après quatre ans sur la route est aussi importante.

Mieux encore, le 4Runner a devancé des VUS à trois rangées de sièges plus confortables et plus logeables tels le Highlander et le CX-9, des modèles quand même très populaires. Mais le fait qu’il puisse affronter des terrains difficiles, sans oublier le fait que sa fiabilité est exemplaire, ont contribué à sa victoire pour 2020.

Fiche technique du Toyota 4Runner 2016

VUS pleine grandeur : Toyota Sequoia

Finalistes : Chevrolet Tahoe, GMC Yukon

Pour un gros utilitaire dévoilé en 2008 qui se vend au compte-gouttes, le Toyota Sequoia étonne. Auriez-vous prédit sa présence au sommet de cette catégorie ?

Alors comment expliquer sa forte valeur sur le marché des véhicules d’occasion? À l’instar des autres produits Toyota, le Sequoia est bien ficelé, fiable et même confortable. Sa rareté explique-t-elle sa grande valeur retenue? C’est possible, surtout quand on constate les deux autres finalistes, le Chevrolet Tahoe et le GMC Yukon, deux véhicules qui se vendent très bien sur notre continent.

Fiche technique de la Toyota Sequoia 2016

Minifourgonnette : Toyota Sienna

Finalistes : Honda Odyssey, Kia Sedona

Le créneau de plus en plus étroit de la minifourgonnette voit la Sienna au sommet de la valeur retenue pour 2020. Le Canadian Black Book mentionne notamment le rouage intégral disponible en option et la consommation raisonnable de son moteur V6.

Tout cela est bien vrai, mais est-ce que la situation sera la même l’an prochain alors que la Chrysler Pacifica sera parmi les choix? La question mérite d’être posée.

Malgré tout, la Toyota Sienna est un excellent choix pour la valeur retenue. Un simple coup d’œil aux petites annonces le confirme.

Fiche technique de la Toyota Sienna 2016

Voiture de luxe (entrée de gamme) : Mercedes-Benz Classe C

Finalistes : Lexus CT200h, Lexus ES

C’est connu de tous, la valeur de revente de plusieurs produits Mercedes-Benz est souvent élevée. Dans la catégorie d’entrée de gamme des voitures de luxe, la Classe C trône au sommet, devant deux modèles Lexus, pourtant réputés pour leur valeur retenue élevée.

Le CBB a même parlé de la Classe C comme d’une berline qui fait bien à tous les niveaux, que ce soit au niveau du confort, de la performance ou même de la qualité.

Voiture de luxe intermédiaire : Lexus GS

Finalistes : Cadillac CT6, Mercedes-Benz Classe E

La carrière de la berline intermédiaire de Lexus tire à sa fin en 2020, mais sur le marché de l’occasion, les exemplaires disponibles ne se donnent pas, même face à des marques prestigieuses comme Cadillac ou Mercedes-Benz. La publication ajoute également que la GS fait bonne figure en ce qui a trait à ses performances générales sur la route.

Notre essai de la Lexus GS 2016

Fiche technique de la Lexus GS 2016

Voiture de luxe haut de gamme : Porsche Panamera

Finalistes : Mercedes-Benz Classe S, Lexus LS

Ici, la sportivité l’emporte sur le confort. Pendant que les deux finalistes proposent une conduite reposée et silencieuse, la Porsche Panamera s’inspire du passé sportif de la marque avec une tenue de route et des performances dignes de la 911. Certains diront que le design de cette première génération n’est pas sa plus grande qualité, mais il semble que ce détail n’affecte pas la valeur retenue au final.

Notre essai de la Porsche Panamera 2015

Fiche technique de la Porsche Panamera 2016

Voiture sport haut de gamme : Porsche 911

Finalistes : Porsche Cayman, Porsche Boxster

Le simple fait que les trois finalistes de cette catégorie proviennent de la marque Porsche est un témoignage de la grande valeur marchande des sportives de cette division de Stuttgart en Allemagne. Quant à la valeur de chacune de ces sportives à moteur arrière (911) ou central (Boxster ou Cayman), la première position détenue par la 911 ne devrait surprendre personne.

Notre essai de la Porsche 911 GT3 RS 2016

Notre essai de la Porsche 911 Targa 4 GTS 2016

Fiche technique de la 911 2016

VUS sous-compact de luxe : Mercedes-Benz GLA

Finalistes : Audi Q3, BMW X1

Ce n’est pas le choix qui manque dans le segment des multisegments urbains de luxe et pourtant, les modèles qui conservent le mieux leur valeur sont tous allemands. L’écusson à l’étoile d’argent a la cote face aux représentants d’Audi ou BMW. Le Canadian Black Book mentionne aussi la disponibilité d’une variante AMG qui transforme le petit VUS en un bolide de rallye, on n’exagère même pas!

Notre essai du Mercedes-Benz GLA 2016

Fiche technique du Mercedes-Benz GLA 2016

VUS compact de luxe : Porsche Macan

Finalistes : Lexus NX, Mercedes-Benz GLC

Personne ne peut nier l’influence que Porsche a eue sur l’industrie au grand complet lorsque la marque a dévoilé le premier Cayenne. Depuis, la concurrence essaye tant bien que mal de reproduire les prouesses des VUS Porsche.

Le petit frère du Cayenne, le Macan, n’a rien de « petit », à part ses dimensions bien évidemment. Pour le reste, le Porsche Macan est un redoutable VUS à conduire au quotidien ou même sur un circuit. La valeur retenue, c’est aussi ça!

Notre essai du Porsche Macan 2015

Fiche technique du Porsche Macan 2016

VUS intermédiaire de luxe : Mercedes-Benz GLE

Finalistes : Land Rover LR4, Volvo XC90

La combinaison du design et de la puissance font foi de tout ici. Le Mercedes-Benz GLE (fraîchement rebaptisé en 2016) est non seulement disponible avec une belle brochette de mécaniques variées, mais son niveau de qualité générale est digne de mention également.

VUS pleine grandeur de luxe : Mercedes-Benz Classe G

Finalistes : Lincoln Navigator, Land Rover Range Rover Sport

La catégorie des gros utilitaires de luxe est assez variée. Opposer un ancien véhicule militaire (Classe G) à un gros mastodonte américain (Navigator) et un VUS plus raffiné (Range Rover Sport) illustre bien les nuances de ce groupe.

Comme le rappelle le Canadian Black Book, l’achat d’une Classe G de Mercedes-Benz est avant tout un achat impulsif justifié par l’image plutôt que pour la douceur de roulement de ce 4x4 passe-partout.

Camionnette intermédiaire : Toyota Tacoma

Finalistes : Chevrolet Colorado, Nissan Frontier

Les camionnettes intermédiaires sont de retour depuis quelques années. Les consommateurs se sont aperçus qu’ils n’ont pas besoin d’un pickup pleine grandeur pour réaliser leurs travaux ou leurs expéditions de la fin de semaine.

Le Toyota Tacoma, malgré son âge avancé, est un habitué des palmarès de valeur retenue. En effet, le CBB a donné le titre au Tacoma onze années de suite. Sur le marché de l’occasion, un Toyota Tacoma commande souvent des sommes vertigineuses, une preuve de sa valeur de revente très élevée.

Fiche technique du Toyota Tacoma 2016

Camionnette pleine grandeur : Ford F-250 Super Duty

Finalistes : Ford F-150, Ram Heavy Duty 3500

Juste au-dessus du Tacoma, on retrouve les véritables pickups pleine grandeur, taillés davantage pour les gros travaux. C’est bien entendu le cas dans la catégorie des camions HD, conçus pour remorquer de lourdes charges. Le Canadian Black Book a choisi le Ford F-250 pour ses capacités impressionnantes, ainsi que pour son confort général, et ce, malgré sa vocation de bourreau de travail.

Fourgonnette commerciale compacte : Chevrolet City Express

Finalistes : Ford Transit Connect, Ram ProMaster City

Le titre aurait pu aussi être donné au Nissan NV200 puisque le fourgon au nœud papillon n’est rien d’autre qu’un NV200 remanié légèrement par Chevrolet. La fameuse planche de 4’x8’ peut prendre place à l’arrière, ce qui plaît aux usagers, tandis que le gabarit du fourgon facilite les déplacements urbains.

Fourgonnette pleine grandeur : Ram ProMaster 3500

Finalistes : Ram ProMaster 2500, Ram ProMaster 1500

Le Ram ProMaster se sauve avec le podium au grand complet pour 2020. Au sommet, on retrouve le plus robuste du trio ProMaster, le véhicule qui a fait sa marque pour son espace intérieur surprenant. La demande est assez forte dans cette catégorie de véhicules commerciaux.