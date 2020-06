Rivian enregistre deux autres noms, soit R1V et R2X

La compagnie Rivian n’a pas encore livré un seul véhicule, mais cela ne l’empêche pas d’avoir le vent dans les voiles. La firme, qui doit nous présenter les modèles R1T et R1S d’ici la fin de l’année, vient d’enregistrer deux autres noms en prévision de futurs produits, soit les R1V et R2X.

Rivian a bien sûr expliqué que l’enregistrement de ces appellations ne signifie pas nécessairement que ces dernières représentent de nouveaux produits. C’est le discours usuel. Cependant, il y a lieu qu’on s’y intéresse.

Par exemple, le R1V pourrait bien devenir une version pour le public du fourgon que la firme prépare à raison de 100 000 unités pour le géant Amazon. Rivian pourrait alors offrir une fourgonnette capable de transporter des passagers, le produit idéal pour toutes les entreprises qui offrent des services de navettes entre les hôtels et les aéroports, notamment. Un tel modèle pourrait partager ses organes avec celles des modèles R1S et R1T qui développent tous deux jusqu’à 750 chevaux grâce à quatre moteurs électriques (un pour chaque roue).

Pour ce qui est d’un potentiel modèle nommé R2X, il pourrait représenter un véhicule plus petit et plus abordable. On est dans la spéculation ici, mais on peut facilement imaginer un petit VUS à quatre roues motrices. On verra bien ce que l’avenir nous réserve de ce côté.

D’ici là, les livraisons de la camionnette R1T et du VUS R1S devraient commencer avant la fin de l’année. Si tout se passe comme prévu, Rivian pourrait même annoncer d’autres ajouts à sa gamme de modèles avant que le calendrier ne passe à 2021. Qui sait, peut-être en saurons-nous plus à ce moment sur les futurs R1V et R2X.

