Pirelli conçoit un pneu qui s’adapte aux températures et aux conditions

Les pneus, il est facile de l’oublier, jouent un rôle majeur en ce qui a trait à notre sécurité. Ils se présentent sous toutes les dimensions et ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses.

Et bien le fabricant Pirelli veut pousser la chose un peu plus loin avec un pneu plus « polyvalent ». À cet effet, l’entreprise vient de lancer la nouvelle génération du Cinturato P7, un modèle qui a la capacité de s’adapter à différentes températures et conditions de conduite. Règle générale, un pneu performe de façon maximale à une température donnée, pas à des extrêmes.

En tant que pneu d’été axé sur la performance, le Cinturato P7 de la génération précédente avait une bande de roulement assez étroite. Il était considéré comme convenable pour les conditions humides et sèches, mais, comme tous les pneus d’été classiques, il n’était pas adapté aux basses températures. Les modifications apportées à la composition de sa gomme lui permettent de fonctionner efficacement dans une plus grande variété de températures.

Le nouveau modèle est « enrichi de silice et de résines spécifiques qui contribuent à augmenter l’adhérence et à améliorer la fonction des polymères du pneu », explique Pirelli. Ces matériaux modifient leurs caractéristiques en fonction de la température ambiante, ce qui permet de maintenir un niveau d’adhérence constant.

Conçu pour les voitures de luxe, le nouveau Cinturato P7 a également été pensé pour réduire les bruits de roulement et améliorer les caractéristiques d’absorption des chocs, toujours selon ce qu’avance l’entreprise. Cette dernière a également déclaré qu’elle avait priorisé une faible résistance au roulement, le tout pour l’obtention d’une meilleure économie de carburant.

Le nouveau Cinturato P7 est déjà homologué par les constructeurs pour être utilisé dans 23 applications spécifiques, en plus des 100 homologations de son prédécesseur. Le pneu est livrable en version à roulement à plat et avec la fonction Seal Inside de Pirelli.

Ces dernières années, les fabricants ont présenté quelques concepts exotiques. Au début de l’année, Goodyear a dévoilé le pneu ReCharge qui est capable de se régénérer. On a aussi vu un pneu sans air faire son apparition. On verra bien ceux qui passeront à la production au cours des prochaines années, mais on est en droit de s’attendre à de belles innovations dans ce domaine.

Les nouveaux pneus P7 de Pirelli devraient être lancés cet été en Europe et en Asie. Le moment de leur introduction sur d’autres marchés n’a pas encore été annoncé, mais ça ne devrait pas tarder. On parle tout de même d’une avancée importante.