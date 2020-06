Top 10 des VUS hybrides rechargeables au Canada en 2020… avec un de plus en boni

Auto123 présente son Top 11 des VUS hybrides rechargeables maintenant ou bientôt disponibles au Canada en 2020.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’électrification de l’industrie automobile se poursuit. L’année 2020 en est une d’envergure pour le volet purement électrique, et ce, même si la pandémie a grandement ralenti les ardeurs des consommateurs, du moins temporairement. Malgré ce frein historique, la Terre n’arrête pas de tourner et le retour à la normale va éventuellement ramener les consommateurs dans les salles d’exposition des concessions automobiles. On voit d’ailleurs des signes que cela se produit déjà.

S’il est clair que les véhicules utilitaires ont encore la cote, leur consommation légèrement supérieure à celle des voitures fait encore hésiter quelques automobilistes.

C’est là qu’entrent en scène les VUS hybrides rechargeables. C’est devenu une tradition annuelle pour Auto123 d’énumérer les modèles utilitaires vendus avec l’appellation « PHEV » et 2020 ne fait pas exception à la règle.

Sans surprise, le choix s’est élargi cette année, surtout du côté des divisions luxueuses. Place donc aux VUS hybrides rechargeables livrables avec un rouage intégral en vente libre au Canada en 2020. L’an dernier, nous avions inclus la fourgonnette Chrysler Pacifica hybride et le Kia Niro PHEV, ceux-ci étant exclusivement à roues motrices avant.

Mitsubishi Outlander PHEV

C’est souvent à lui qu’on pense lorsque la mention VUS PHEV est abordée dans une discussion. Le représentant du constructeur aux trois diamants est en service chez nous depuis 2018 et continue d’être considéré par les acheteurs de VUS compacts qui en ont marre d’engloutir des milliers de dollars dans les stations-service. L’Outlander PHEV carbure tout de même à l’essence, mais son autonomie en mode électrique rend les déplacements urbains moins coûteux et, surtout, silencieux !

Volvo XC60 / XC90 T8

Avec les années, le constructeur Volvo se positionne comme un joueur sérieux dans le créneau électrique. D’ailleurs, le petit XC40 Recharge devrait être parmi nous avant la fin de l’année, tandis que la division Polestar affiliée à Volvo fera également son entrée.

Mais, en attendant la propulsion purement électrique, la marque suédoise commercialise encore ses deux VUS en livrée T8, l’appellation qui colle à ses modèles hybrides rechargeables. Très peu de choses ont changé pour 2020 dans le cas de ces deux protagonistes, un commentaire qui s’applique à leur puissance impressionnante et leur silence de roulement.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC

Rien à signaler avec le modèle hybride rechargeable de la gamme GLC, à part peut-être les quelques détails spécifiques à la refonte pour l’année-modèle 2020.

Outre ces changements cosmétiques, le GLC 350e 4MATIC est fidèle au modèle de l’an dernier, sa mécanique qui jumelle un moteur 4-cylindres turbo à un moteur électrique supplémentaire livre toujours une puissance de 315 chevaux et un couple de 516 livres-pieds. Mieux, la consommation enregistrée ne dépasse pas les 10 litres aux 100 km, en ville ou sur l’autoroute.

Subaru Crosstrek PHEV

Le populaire multisegment de Subaru est dorénavant offert avec une configuration hybride rechargeable. Rappelons que son prédécesseur avait été commercialisé en version hybride, mais ce dernier n’a pas connu le succès escompté auprès du public.

Cette fois, c’est plus intéressant. Le Crosstrek PHEV (livrable uniquement sur la version Limited), qui ajoute tout de même près de 10 000 $ à la facture du modèle essence, propose au moins une autonomie purement électrique de 27 km. Le hic dans cette histoire, c’est que cette distance n’a rien d’impressionnant. Heureusement, la consommation totale de carburant est réduite par rapport au modèle régulier.

Range Rover ou Range Rover Sport

Les deux VUS les plus cossus de l’alignement Land Rover ont droit à la technologie hybride rechargeable de la maison depuis l’été dernier. On parle ici d’une mécanique 4-cylindres turbo de 2 litres jumelée à un deuxième moteur, électrique, celui-là. L’autonomie en mode électrique est de 51 km et la puissance totale, de 398 chevaux. Pas piquée des vers cette mécanique !

Lincoln Aviator Grand Touring

Le Lincoln Aviator est en vente depuis quelques mois déjà. L’option Grand Touring est arrivée par la suite, toutefois. Dans ce cas-ci, le géant de Dearborn a opté pour la performance électrisante en faisant confiance à un moteur V6 biturbo de 400 chevaux et à un autre électrique, ce qui fait gonfler la puissance totale à 494 chevaux. Le couple optimal, quant à lui, est encore plus impressionnant avec 630 livres-pieds.

Lincoln va bientôt accueillir (pour l’année modèle 2021) une livrée Grand Touring du Corsair, le plus petit VUS commercialisé par la division luxueuse américaine.

Audi Q5 TFSI e

Il s’agit d’un oiseau rare, celui-là, mais Audi commercialise bel et bien une version hybride rechargeable de son populaire Q5. Au lieu des 248 chevaux habituels, le moteur 4-cylindres turbo de 2 litres bien connu du public livre plutôt 362 chevaux. Quant au couple de 369 livres-pieds, il est également typique des mécaniques électriques.

Le constructeur allemand parle d’une autonomie de 40 km en mode électrique, ce qui, malgré tout, abaisse la consommation moyenne.

BMW X3 PHEV

Le constructeur bavarois s’est depuis longtemps impliqué dans la recherche pour la propulsion électrique, l’exotique i8 ayant d’ailleurs constitué le premier véhicule hybride rechargeable de la marque. Mais la sportive n’est pas très pratique, contrairement au X3 qui est maintenant offert avec un groupe motopropulseur hybride enfichable.

Le site web canadien annonce aussi une livrée PHEV du X5, mais le guide de la marque au pays ne l’inclut pas dans les choix possibles.

Au moins, le X3 hybride rechargeable constitue un rival direct au Audi Q5 TFSI e. Le représentant de BMW n’est pas aussi véloce que le véhicule aux quatre anneaux avec 288 chevaux, mais quand même, dans ce créneau, la puissance ne fait pas foi de tout. L’autonomie électrique de 29 km n’est pas la plus longue de l’industrie non plus.

Porsche Cayenne E-Hybrid ou Turbo S E-Hybrid

Cela fait déjà plusieurs années que le constructeur de Stuttgart électrifie certains de ses véhicules. Le Cayenne est un excellent candidat pour accueillir un bloc de batteries et une mécanique électrique en tandem avec le V6 turbo (dans le cas du E-Hybrid) ou le V8 turbo (dans le cas du Turbo S E-Hybrid).

Les performances du E-Hybrid sont d’ailleurs ahurissantes avec un 0-100 km/h réalisé en 5,1 secondes avec l’ensemble optionnel Sport Chrono. Le « gros modèle », quant à lui, accélère à 100 km/h en 3,8 secondes. Des questions ?

Mini Cooper Countryman S E ALL4

L’année 2020 est celle de la première MINI Cooper entièrement électrique, mais il ne faudrait pas oublier que depuis deux ans, MINI offre aussi son multisegment Countryman avec une mécanique hybride rechargeable, le moteur 3-cylindres turbo faisant cette fois équipe avec un moteur électrique. Qui plus est, l’agrément de conduite fait encore partie de la recette, et ce, avec une moyenne de consommation bien inférieure à celle des autres véhicules de la gamme.

Toyota RAV4 Prime 2021

Nous terminons ce tour d’horizon avec l’un des VUS hybrides enfichables les plus attendus de l’année, le RAV4 Prime 2021. Ce dernier risque de donner du fil à retordre au Mitsubishi Outlander PHEV. Non seulement sa puissance l’éclipse avec ses 302 chevaux et un temps d’accélération de 5,8 secondes pour le 0-100 km/h, le RAV4 Prime 2021 devrait normalement être une autre histoire à succès pour la division nipponne.