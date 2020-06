Pas de vacances dans les usines GM cet été

General Motors a confirmé avec ses employés lundi que la plupart des usines américaines de l’entreprise fonctionneront pendant les deux semaines d’arrêt estival habituelles.

Ainsi, les installations où sont fabriqués les camions et les VUS de la marque fonctionneront pendant les semaines du 29 juin et du 6 juillet pour « répondre à la demande croissante des clients et à la forte demande des concessionnaires », a déclaré GM via un communiqué.

Ce qu’on ne sait pas, c’est si ce temps d’arrêt, souvent utilisé pour retoucher l’équipement afin de préparer la construction des modèles de la prochaine année, est reporté à un peu plus tard.

Ce qui est évident, c’est qu’on a pris du retard et qu’on doit le rattraper. N’oublions pas qu’en plus de l’arrêt forcé par la COVID-19, GM avait été aux prises avec une grève auparavant, ce qui avait déjà causé de retards.

Les usines des trois constructeurs automobiles de Detroit ont repris leur production le 18 mai dernier après un arrêt de deux mois en raison de la pandémie. Lundi dernier, un nombre encore plus important de travailleurs ont repris le travail, y compris la majorité des effectifs chez GM.

« Grâce à un excellent travail d’équipe, a ajouté la firme, le redémarrage de la production de véhicules dans les usines de GM continue de se faire en toute sécurité et sans heurts ».

