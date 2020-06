Toyota rappelle près de 10 000 RAV4 2019 et 2020

Toyota procède au rappel de certains VUS RAV4 et RAV4 hybrides des années 2019 et 2020 en raison du risque que présentent certaines pièces de suspension défectueuses. Au total, 9502 véhicules pourraient être équipés de pièces inférieures fissurées à la hauteur de la suspension avant, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

Mise à jour : Nous avons communiqué avec Toyota Canada afin de savoir combien de modèles sont ou seraient touchés au Canada. Bonne nouvelle alors que ce rappel n’affecte pas les versions en circulation au pays.

Décidément, cette génération du RAV4 ne connaît pas un départ sur les chapeaux de roues. Si le modèle demeure l’un des préférés des consommateurs, on se rappellera l’an dernier son échec à un test d’évitement d’obstacle réalisé par des collègues scandinaves. Le problème a par la suite été réglé. Puis, voici ce rappel.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a officialisé le rappel le 20 mai dernier. Ce dernier indique que « les bras inférieurs de suspension avant peuvent présenter des fissures, ce qui peut entraîner la séparation du bras de suspension de l’ensemble de la roue avant ». En outre, le document indique que « si un véhicule est conduit fréquemment avec des manœuvres d’accélération et de décélérations rapides au cours de sa vie, un bras de suspension avant inférieur impliqué peut éventuellement se séparer ».

Le problème identifié avec les pièces est le résultat de leur fabrication à partir d’une série problématique de matériau en acier (d’un fournisseur) qui a été fabriqué sous certaines conditions de production particulières. L’entreprise fautive est la Nippon Steel Corporation située au Japon. Les modèles fabriqués avec ces matériaux affaiblis l’ont été entre le 25 septembre et le 29 octobre 2019. Au total, l’invitation concerne plus précisément 7330 modèles RAV4 et 2172 modèles RAV4 hybrides.

Le rappel devrait officiellement s’amorcer le 12 juillet 2020. Toyota alertera les propriétaires et remplacera gratuitement les deux bras inférieurs de la suspension avant. Cet avis intervient moins d’un an après que le RAV4 ait obtenu la meilleure note de sécurité possible de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

