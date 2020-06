À 21 pieds de hauteur, voici le plus gros Jeep de la planète

Vous avez déjà entendu parler de modèles réduits dans l’univers automobile, mais qu’en est-il de modèles géants? Et bien avec une hauteur de 21 pieds, une réplique entièrement fonctionnelle d’un Jeep Willys de l’époque de la Seconde Guerre mondiale a de quoi impressionner.

Cette dernière a été construite il y a un certain temps, détient un record mondial et est aujourd’hui exposée aux Émirats arabes unis.

Cette version du héros de la guerre de Jeep n’a pas été créé pour être la vedette d’une campagne publicitaire quelconque ou pour être au cœur d’un film. Il a plutôt été commandé par le Cheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan, un membre de la famille royale des Émirats arabes unis, célèbre dans le monde entier pour sa collection éclectique de plus de 200 voitures. Elle est trop importante pour entièrement prendre place à l’intérieur du musée en forme de pyramide qu’il a ouvert en périphérie d’Abu Dhabi. Elle est donc étayée sur quatre présentoirs de bois juste à l’extérieur, à côté d’une remorque comptant neuf chambres. Cette dernière reprend la forme exacte de la Terre, mais se veut exactement un million de fois plus petite.

Vous savez, quand vous craignez davantage la fin du monde que la fin du mois…

Malgré l’ampleur du travail, il faut noter que certains détails de cette réplique ne sont pas historiquement corrects. Sa calandre, par exemple, est davantage semblable à celle d’un modèle CJ que de celle des Willys. Cependant, en général, elle est étonnamment précise. Une énorme hache et une pelle tout aussi impressionnante sont fixées sur la carrosserie du côté conducteur. Un bidon d’essence plus grand qu’un adulte moyen est attaché à l’arrière.

Ce qui est peut-être le plus étonnant à propos de ce Jeep, c’est qu’il est fonctionnel et qu’il peut aussi être conduit. En regardant à travers les lamelles de la calandre, on aperçoit le volant à trois branches de taille normale qui sert à faire tourner les roues avant. Il y a un moteur juste devant, bien que les spécifications techniques demeurent secrètes. Le véhicule n’a évidemment pas beaucoup bougé ces dernières années, mais il a été couronné par le livre des records Guinness en 2010 comme le plus gros véhicule motorisé de la planète.

Le coût de la construction de ce Jeep géant n’a jamais été rendu public non plus, mais il doit être substantiel. Chaque composante a dû être fabriquée de toutes pièces et assemblée à la main. C’est le genre d’excentricité que peut se payer un milliardaire. D’ailleurs, ce dernier a déjà fait fabriquer une réplique d’un Dodge Power Wagon.

Impressionnant, quand même.