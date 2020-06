Première image de la prochaine Lexus IS

Si Lexus a annoncé plus tôt cette année la fin des émissions pour sa plus grosse berline, la GS, sa plus petite, l’IS, s’apprête à change de mine. En fait, celle qui a été renouvelée pour la dernière fois en 2014 se présentera sous un nouveau jour en 2021. Aujourd’hui, Lexus nous titille avec une première image.

La photo montrée ne révèle pas grand-chose, sans compter qu’on a suffisamment joué avec la lumière afin de ne pas trop en dévoiler. La seule chose qui nous saute aux yeux, c’est le design des feux arrière qui s’étend sur toute la largeur, tout comme le traitement avec le diffuseur à la hauteur du pare-chocs arrière.

Lexus confirme que cette génération profitera d’une configuration à propulsion, ce qui est une bonne nouvelle. Ce que nous avons hâte de savoir, c’est de quel bois elle va se chauffer. Les rumeurs parlent des organes de la Supra et de la BMW Z4. On apprenait il n’y a pas longtemps que le V8 de 5 litres pourrait aussi rejoindre la dotation. Bref, ça promet d’être intéressant.

Pour tout savoir sur le modèle, on vous invite à nous revenir le 9 juin prochain, car c’est à ce moment que la voiture sera dévoilée, virtuellement, par la compagnie.

