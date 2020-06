Buick dévoile la Envision 2021 deuxième génération de son VUS Envision

Le Buick Envision 2021 de 2e génération fait son apparition.

Le Buick Envision s’est pointé chez nous pour le millésime 2016 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait trop de bruit depuis son arrivée. Une autre façon de dire qu’il n’a vraiment pas répondu aux attentes.

Conséquemment, un vent de fraîcheur était souhaitable. Et bien on a eu droit au premier aperçu de ce dernier vendredi alors que Buick a levé le voile sur le modèle de deuxième génération.

À première vue, la marque aux boucliers fait un grand pas en avant, du moins sur le plan esthétique ; le nouveau venu arbore, franchement, une superbe gueule, une réalité aidée par une position plus large et abaissée.

Pour l’instant, les détails concernant le modèle ne pleuvent pas, car sa présentation plus officielle aura lieu plus tard en cours d’année. Ce que l’on croit savoir, c’est que le capot abritera toujours un 4-cylindres turbo de 2 litres et que ce dernier sera marié à une transmission automatique à neuf rapports. La puissance de 252 chevaux de l’ancienne mouture pourrait être conservée ou nous pourrions assister à un peu de renfort de ce côté, c’est à voir. Nous verrons plus tard aussi si plus d’une mécanique et plus d’une approche (électrification, hybridité, etc.) seront possibles avec le modèle.

Parmi les nouveautés avec ce Buick Envision 2021, on retrouvera des fonctions d’assistance électronique au conducteur telles que le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de collision avant avec détection des piétons et l’assistance au stationnement arrière. Les acheteurs pourront également ajouter à l’équipement une fonction d’assistance semi-autonome au stationnement, ainsi qu’une caméra à vue périphérique et l’affichage tête-haute.

À bord, on retrouvera un écran de 10 pouces à la hauteur du système multimédia et ce dernier intégrera, en plus des applications Apple CarPlay et Android Auto, les fonctions d’Amazon Alexa. On aura aussi le choix entre des modèles à traction ou dotés du rouage intégral.

Buick a également confirmé qu’une version Avenir sera livrable pour la première fois avec l’Envision.

L’Envision actuel était le premier véhicule de fabrication chinoise vendu par General Motors chez nous. Reste à voir si la nouvelle mouture sera aussi assemblée en Chine ou si sa fabrication aura lieu ailleurs, présumément aux États-Unis.