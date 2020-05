Ford annonce le retour de la Mustang Mach 1 pour 2021

Après maintes spéculations sur la chose, la Ford Mustang Mach 1 est officiellement de retour. Ford en a fait l’annonce aujourd’hui, de quoi ajouter du soleil au week-end à venir pour les amateurs du modèle.

Et selon Dave Pericak, le directeur du programme Mustang, on aura droit à « la Ford Mustang 5-litres la plus performante de tous les temps. » Si l’on considère à quel point la Mustang GT Performance Pack 2 se débrouille bien, cette déclaration est audacieuse. La compagnie confirme toutefois que la Ford Mustang Mach 1 2021 sera la plus haute représentante des Mustang 5-litres l’an prochain.

Notez aussi que la commercialisation se fera de façon limitée.

Au-delà de cela, peu d’autres détails ont été donnés. Le modèle a été vu à l’essai sur piste, mais les extrémités avant et arrière étaient camouflées. Néanmoins, certaines différences ont été aperçues, la plus évidente étant les entrées d’air circulaires de la Mach 1. Ces dernières sont situées à l’intérieur de la grille, là où l’on retrouvait les phares en… 1969. De plus, les grilles, supérieure et inférieure, présentent un motif unique de mailles en nid d’abeille.

À l’arrière, on peut voir des pots d’échappement massifs et un aileron qui ressemble beaucoup à celui de la Shelby GT350. De plus, comme pour cette dernière, la Mach 1 est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, des gommes ultras adhérentes d’une dimension de 305/30R19 à l’avant. Des freins Brembo sont sans surprise de la partie.

Les spéculations les plus persistantes veulent que cette Mach 1 remplace la Bullitt au sein de la gamme comme modèle à production limitée. Cela pourrait signifier que la Mach 1 sera équipée du moteur V8 5-litres de la Bullitt, un bloc qui développe 480 chevaux, soit 20 de plus que la version GT standard, le tout grâce à un collecteur d’admission dérivé de celui de la GT350.

Côté prix, rien n’a été partagé pour l’instant. Historiquement, on peut s’attendre à une facture située entre celle des modèles GT et Shelby. Cela pourrait signifier que la Mach 1 affichera un prix semblable à celui de la Bullitt. Aussi, si l’autre rumeur concernant la suppression de la version GT350 du catalogue se confirme, ça pourrait laisser plus de marge de manœuvre à Ford en matière de performance et de prix.

Chose certaine, la curiosité de tout le monde a été piquée.

La prochaine génération de la Mustang est attendue quelque part en 2022, probablement comme modèle 2023, à moins qu’on décide de devancer la chose d’une année.