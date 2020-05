Le Cadillac Escalade ESV de Tom Brady pourrait être à vous pour… 300 000 $

Le Cadillac Escalade ESV 2018 de Tom Brady est proposé au plus offrant.

Tom Brady est considéré comme l’un des meilleurs quarts-arrière de l’histoire du football américain. Véritable légende vivante, il est toujours actif, malgré ses 43 ans. Pour tous les partisans du joueur vedette, une occasion unique se présente alors que ce dernier propose au plus offrant son Cadillac Escalade ESV 2018.

Ce dernier, comme vous pouvez le constater sur les photos, a subi quelques modifications. En fait, il a été allongé de 20 pouces, les portes arrière de 10 pouces. Il dispose en plus d’une hauteur libre supplémentaire grâce à un toit surélevé de 5 pouces.

À l’intérieur, la rangée arrière orientée vers l’avant compte trois sièges ordinaires rembourrés par Becker, la firme qui offre le véhicule. La rangée centrale supplémentaire qui donne sur l’arrière comporte deux fauteuils inclinables et ajustables en six directions, le tout de façon électrique. Ces derniers comprennent même des repose-jambes qui se déploient de façon électrique. On retrouve à bord un téléviseur ACL HD de 32 pouces, tandis qu’un écran de 12 pouces est monté derrière les fauteuils. De plus, l’Escalade est équipée d’un système audiovisuel télécommandé, de deux tables pliantes du style que l’on retrouve dans le monde de l’aviation, ainsi que d’un « routeur Internet mobile haut de gamme qui permet d’utiliser plusieurs fournisseurs de services ».

Franchement, l’habitacle est absolument spectaculaire.

« Il ne sera pas facile de me séparer de mon Becker ESV, a déclaré Tom Brady via un communiqué de presse. Il a ajouté,

« Dès le premier jour, il est devenu mon sanctuaire contre les bruits extérieurs. Je suis fier d’avoir choisi toutes les personnalisations du modèle ESV, de la garniture des sièges à la couleur du tapis. Avec un horaire me laissant si peu de temps libres, cette limousine m’a littéralement alloué des minutes supplémentaires pour étudier mon livre de jeux, faire des appels téléphoniques et passer du temps avec ma famille. Ma productivité a immédiatement augmenté et mon stress a diminué. J’espère que le prochain propriétaire prendra grand soin de ce véhicule ; il fera toujours partie de la famille Brady ». - Tom Brady

Le modèle est présentement affiché à 300 000 $ américains, mais la meilleure offre pourrait être acceptée. Étonnamment, cela pourrait représenter une aubaine. À l’origine, cette variante modifiée a été vendue 350 000 dollars. Son compteur n’affiche que 13 000 miles. Si l’on considère que Tom Brady est un des plus grands joueurs de football de tous les temps, qu’un documentaire en neuf parties est en préparation sur ce dernier, il ne faudrait pas se surprendre de voir l’offre être bonifiée.