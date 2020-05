Nissan donne un aperçu vidéo de la prochaine Z

Nissan montre pour la première fois la nouvelle Nissan Z de prochaine génération.

Après des années de rumeurs et de spéculations, on commence enfin à avoir de l’information sur la prochaine génération de la Nissan Z. Cette fois, c’est Nissan elle-même qui en remet avec la diffusion d’une courte vidéo qui nous donne un premier aperçu du modèle.

Il était temps, comme dirait l’autre. La version qui est actuellement commercialisée a fait ses débuts en 2009.

Pour ceux qui étaient inquiets de la suite des choses, notamment sur une vocation autre que pourrait prendre le modèle, la vidéo de Nissan devrait les rassurer ; le prochain opus de l’histoire de la Z prendra une fois de plus la forme d’un coupé surbaissé, même qu’une touche rétro semble être de la partie.

Rappelons-nous, il y a quelques semaines, que la firme avait modifié le logo de la Z et que ce dernier se rapprochait davantage des premières éditions que des plus récentes.

Selon ce qu’on peut voir à travers cette vidéo aux images sombres, les stylistes se sont inspirés de la 240Z pour donner au coupé un nez relativement bas, des phares à DEL qui forment chacun un cercle, des passages de roue arrière sculptés et une ligne de toit très effilée. Les emblèmes de la Z placés directement derrière les petites vitres latérales arrière forgent un autre lien visuel avec l’original de 1969. L’arrière sera doté de feux horizontaux du genre que l’on retrouvait sur la 300ZX, bien que cela n’apparaisse pas dans la vidéo.

Des sources qui ont vu la voiture lors d’une réunion de concessionnaires (et qui ont naturellement demandé à rester anonymes) ont mentionné que celle-ci offrira un système multimédia sur un écran tactile. Son aménagement intérieur rappellera celui de l’Altima et de la Sentra. La configuration à deux places sera conservée et le coffre sera généreux (pour un coupé).

Les détails du groupe motopropulseur ne sont pas officiellement connus non plus, mais ce qui circule comme information est que la Z profitera d’une version retravaillée du moteur V6 biturbo de 3 litres que l’on trouve avec les Infiniti Q50 et Q60 400 Red Sport. Il enverra sa puissance aux roues arrière via le travail d’une boîte manuelle à six rapports ou par l’entremise d’une transmission automatique à neuf vitesses.

Une fois la version régulière sur le marché, la gamme s’élargira probablement avec l’ajout d’une Variante NISMO dont la même mécanique proposerait quelque 500 chevaux.

On commence à peine à découvrir cette prochaine génération de la Z. Nissan publiera des informations supplémentaires sur le coupé dans les semaines à venir et il n’est pas irréaliste de penser que nous le verrons pour la première fois d’ici la même date l’an prochain. Il pourrait cependant faire sa grande entrée en ligne, considérant la situation actuelle. Les débuts de la commercialisation sont prévus au cours de l’année 2021.