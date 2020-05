Peur du transport en commun ? Kia a une idée

Une des conséquences de la pandémie qui nous frappe, c’est que le transport en commun, qui a toujours été vu comme LA solution aux problèmes d’embouteillage et de pollution, devient un « ennemi visible » alors qu’il présente un risque plus important de propagation du virus.

Considérant cela, nombreux sont les utilisateurs qui pensent se tourner vers une voiture pour les prochains mois, voire les prochaines années, du moins en attendant qu’une solution soit trouvée à cette crise sanitaire.

Devant cela, certains constructeurs salivent, eux qui ont aussi eu à vivre avec les conséquences fâcheuses de la COVID-19.

L’un de ceux-là est Kia qui songe à se lancer dans le même segment où œuvre l’Ami de Citroën, une microvoiture qui est offerte à prix très alléchant.

« Les gens veulent se sentir en sécurité aujourd’hui. Nous l’avons clairement constaté lors d’une enquête réalisée après l’épidémie de coronavirus en Chine. Cette dernière a montré que ceux-ci étaient passés des transports publics aux transports privés », a expliqué Emilio Herrera, le directeur de l’exploitation de la division européenne de Kia, lors d’une entrevue accordée au magazine britannique Auto Express.

Il a ajouté que 34 % des personnes interrogées utilisaient des moyens de transport privés avant que le virus ne commence à se propager ; ce chiffre est passé à 65 % une fois que les mesures de confinement et les ordres de rester à la maison ont commencé à diminuer. Kia s’attend à une évolution similaire en Europe et en Amérique du Nord. Emilio Herrera a déclaré que son équipe « étudie une proposition visant à offrir des microvoitures pour une utilisation urbaine ». Il voit un réel potentiel dans ce segment, et il s’est déjà penché sur la Citroën Ami susmentionnée.

L’électrification est la clé dans ce secteur de l’industrie. Premièrement, il est difficile de développer un modèle de la taille d’une voiturette de golf si vous devez la concevoir autour d’un moteur conventionnel. Deuxièmement, ces véhicules sont destinés spécifiquement aux utilisateurs urbains et les grandes villes d’Europe et d’Asie se débarrassent de plus en plus des produits non électrifiés.

La voiture de poche de Kia serait principalement utilisée pour de courts trajets et elle ne s’aventurerait jamais très loin d’une station de recharge. Conséquemment, elle pourrait très bien s’en sortir avec une autonomie modeste. L’Ami, d’un poids de 1070 livres, est équipée d’une batterie lithium-ion de 5,5 kilowatts-heures, ce qui lui assure une liberté de quelque 70 kilomètres.

Il est facile de rivaliser avec les transports publics en matière de confort et de commodité, mais c’est beaucoup plus difficile lorsque le coût entre en ligne de compte. Prendre le bus est bon marché, donc la voiture électrique de Kia doit être presque aussi économique.

Le modèle, qui n’a pas encore de nom, roulerait probablement sur une plateforme développée par Kia et la maison-mère Hyundai pourrait l’utiliser pour construire sa propre version. Emilio Herrera n’a pas fourni de calendrier précis. Auto Express croit que nous pourrions voir les prototypes se pointer en 2021. Le modèle serait livrable l’année suivante, soit à l’achat, à la location, ou accessible via un programme d’auto partage. Le cas échéant, une façon de désinfecter les véhicules devra être pensée, mais c’est une autre histoire. Peut-être que la technologie à rayons ultraviolets envisagée par Hyundai sera alors prête.

Le marché nord-américain n’a pas été mentionné lors de l’entrevue, mais le représentant de Kia a précisé que pour être rentable, le projet ne pourrait pas être centré que sur l’Europe.

Et pour ceux qui seraient curieux à propos de la photo vedette de ce billet, il s’agit de la Pop, un concept urbain qui avait été présenté par Kia en… 2010. Ce modèle, s’il avait vu le jour, se serait positionné sous la Picanto dans la gamme. Comme celui qui pourrait apparaître au cours des prochaines années, son animation était tout électrique.