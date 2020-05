Salon de Genève 2021 : rien n’est sûr, disent les organisateurs

L’édition 2020 du Salon de l’Auto de Genève devait se tenir à compter du 5 mars dernier au centre d’exposition Palexpo. Quelques jours avant, le 28 février, les organisateurs annonçaient l’annulation du Salon en raison de la crise du coronavirus.

À ce moment, cette dernière n’en était qu’à ses débuts, mais les rassemblements de 1000 personnes avaient alors été interdits en Suisse. Depuis, les événements automobiles tombent comme des mouches. New York, reporté en août, est le dernier à avoir été victime de la COVID-19.

Ne nous reste que Los Angeles cette année, mais rien n’est sûr non plus pour ce salon qui se tient toujours vers la fin du mois de novembre.

« On se revoit en 2021 », peut-on entendre un peu partout.

Or, les dégâts causés par la pandémie pourraient avoir des effets dans le temps, du moins en ce qui concerne le Salon de Genève.

Dans un communiqué officiel, le Salon a déclaré que la décision d’annuler l’événement avait grandement fragilisé sa situation financière. L’organisation a demandé l’aide du canton de Genève pour couvrir ses pertes, estimées à 11 millions de francs, et pour l’aider à préparer l’édition 2021.

De toute évidence, une proposition a été envoyée aux responsables, car ces derniers ont aussitôt déclaré que les conditions attachées au prêt « visent à confier à Palexpo SA la conception et l’organisation du Salon », ce qui ne leur est pas acceptable. Ces derniers ajoutent que lesdites conditions « sont en contradiction avec les statuts et surtout avec l’objectif de l’organisation du Salon de Genève, des principes formulés il y a plus de 100 ans ».

Ainsi, la déclaration émet en doute quant à la tenue de l’événement en 2021.

Plusieurs exposants feraient campagne pour que la prochaine édition ait lieu en 2022, tandis que le Salon prévoit de « rétablir sa stabilité financière le plus rapidement possible afin de pouvoir organiser le prochain événement ».

Clairement, on joue le jeu des négociations de part et d’autre. Il faudra voir de quelle façon le tout va se conclure. Heureusement, le mois de mars 2021 est encore loin. Il faut aussi espérer que la pandémie sera alors sous contrôle à ce moment, ce qui demeure un point d’interrogation au moment d’écrire ces lignes.