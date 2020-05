Le Ford Edge ST-Line 2020 présenté

Ford ajoute une variante à la famille Edge pour 2020, soit la Ford Edge ST-Line.

En 2018, Ford ajoutait une variante de performance à son VUS Edge, soit la ST. Cette dernière est pourvue d’un moteur V6 EcoBoost de 2,7 litres dont la puissance a été calibrée à 335 chevaux. Une suspension aux réglages plus sportifs fait également partie de l’équation avec ce modèle.

Esthétiquement, cette déclinaison propose un style plus tranché, plus engagé.

Nous en avions fait l’essai en 2019. Oui, ça avance bien, mais pour le reste, on trouvait surtout la facture très salée à quelque 50 000 $, le tout pour VUS dont la principale mission n’est pas la performance, quoi que Ford en pense.

Néanmoins, les résultats du modèle ont été probants. Depuis son lancement en 2018, les ventes de la version ST ont dépassé celles du Edge Sport qui était précédemment offert. En 2019 et 2020, près de 13 % de toutes les ventes d’Edge ont été des déclinaisons ST.

Question de profiter de la popularité de son produit, Ford annonce aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle variante ST-Line. Cette dernière reprend l’allure d’un Edge ST, mais sans la quincaillerie qui repousse le niveau de performance. Mais, surtout, sans les 8600 $ supplémentaires qui sont exigés pour cette livrée.

Ford mentionne que l’élargissement de la gamme permettra à plus de gens de trouver un Edge qui leur convient. Sur ce point, la firme n’a pas tort.

« L’Edge ST continue d’innover grâce à son style du tonnerre, ses performances impressionnantes et ses technologies intelligentes. Cependant, certains clients désirent du style et de la valeur, sans toutefois nécessiter la puissance du Edge ST. Pour eux, le modèle Edge ST-Line atteint la cible — encore ! » - Craig Patterson, directeur, Marketing des VUS de Ford

Le style du Edge ST-Line comprend une « calandre de style ST unique et des pare-chocs couleur caisse, une moulure de ligne de ceinture ST noire combinée à des bandeaux sport de bas de caisse, des phares antibrouillards de série et un éclairage à DEL distinctif », explique Ford.

Rappelons que sous le capot, cet Edge ST-Line profitera du même moteur que les versions régulières, soit un 4-cylindres EcoBoost de 2 litres bon pour 250 chevaux. Cette mécanique est dotée d’un dispositif de démarrage et arrêt automatiques et d’une boîte automatique à 8 rapports. La traction intégrale est quant à elle livrable.



Le Ford Edge ST-Line jouit aussi des technologies de connectivités en vogue, notamment du système multimédia SYNC3 qui offre la compatibilité avec les applications Apple CarPlay, Android Auto et Waze, ainsi que d’un chargeur sans fil pour les cellulaires. La suite de sécurité Ford Co-Pilot360® Assist Plus, qui comprend quantité d’aides électroniques à la conduite, est proposée en option.



Les gens qui souhaitent faire l’acquisition d’un Edge ST-Line dès aujourd’hui peuvent s’exécuter. La déclinaison apparaît déjà sur l’outil de configuration du modèle sur la page de Ford Canada, d’ailleurs.