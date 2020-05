Lexus RX 450h 2020 : l’économe de la famille

Auto123 met à l’essai le Lexus RX 450 h 2020.

Le Lexus RX est présent dans le marché des véhicules de luxe depuis déjà une quinzaine d’années. Arrivée à sa quatrième génération, il reçoit quelques mises à jour esthétique et technologique. Notons toutefois au passage que la cuvée 2020 offre enfin la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto – ce qui n’est pas banal pour bien des consommateurs aujourd’hui. Ou devrais-je dire, cela devrait être banal ; il était temps que Toyota/Lexus rattrape les autres…

Qu’est-ce qui change entre 2019 et 2020 ?

Rien de majeur, en fait. À l’extérieur et à l’avant du véhicule, le carénage est plus massif. Les phares antibrouillards ont également changé de place pour se positionner tout en bas de la calandre et en position horizontale. À l’arrière, les changements sont presque imperceptibles ; notons tout de même les feux, très légèrement changés, et les sorties de pot d’échappement qui sont maintenant cachées sous la jupe arrière. Lexus a également apporté quelques modifications à son système de suspension avec pour résultat une meilleure stabilité du véhicule.

L’intérieur

Ici, l’énorme écran central ne vous laissera pas indifférent. Dans le modèle hybride que nous avons testé, sa taille est de 12,3 pouces et il offre plusieurs types et formats d’affichage (contrairement à l’écran de base de 4,2 pouces). D’abord, on a une page « d’accueil » qui permet de séparer les informations entre la radio, le GPS ou toute autre comme la consommation, le téléphone, etc.

On peut aborder le système multimédia de plus d’une façon, soit par le nouveau pavé tactile « Trackpad » (qui demande quand même quelques jours d’adaptation) ou tout simplement avec le bout des doigts, directement sur l’écran. Cependant, son utilisation générale est quand même difficile et exige de la pratique pour être domptée. Elle peut même rebuter plusieurs acheteurs qui sont moins technos que la moyenne. Bref, une fois configurée, on y touche plus.

Le confort des sièges est toujours aussi royal ; le cuir est souple et les garnitures des portières, ainsi que les matériaux utilisés sont tous d’une très grande qualité. On comprend pourquoi ce véhicule est prisé par beaucoup d’acheteurs.

Côté motorisation, on retrouve toujours le V6 de 3,5 litres qui développe 295 chevaux et 268 livres-pieds de couple dans le modèle de base. Cette version hybride utilise la même mécanique, mais y adjoint trois moteurs électriques. Les deux premiers travaillent sur les roues avant et le troisième est destiné aux roues arrière, le tout pour un total de 308 chevaux.

Sacré CVT…

La boîte de vitesse automatique à huit rapports de la version de base se transforme en transmission à variation continue (CVT) sur la version hybride. Inutile de le nier, cette partie de l’équation nous a vraiment déçus. À chaque accélération, le moteur hurle, ce qui rend l’expérience très désagréable. Donc on évitera de brusquer ce véhicule et on optera pour une conduite pépère, économe et confortable, afin d’éviter toute crise de nerfs.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons réussi à enregistrer une consommation inférieure à 10 litres aux 100 km, et ce, en condition hivernale et en ayant essuyé deux tempêtes de neige consécutives. C’est plutôt bien, surtout si on compare aux 16 litres aux 100 km générés l’an dernier durant notre essai du RX L.

Gammes et sécurité

Chose peu étonnante lorsqu’on a affaire à une Lexus, la sécurité est prise au sérieux dans le RX 2020. Une panoplie de systèmes de contrôles de traction et de trajectoire sont mis en œuvre pour garantir une stabilité parfaite sur route sinueuse ou inégale et sont de série sur le modèle 450h (ou en option sur les versions 350).

Tous les RX 2020 reçoivent de série un moniteur d’angles morts, pas moins de 10 sacs gonflables, le système de sécurité Lexus 2+ qui inclut des phares automatiques, le régulateur de vitesse dynamique avec radar, l’aide au maintien de voie et l’alerte de collision avec la détection des piétons et des cyclistes. N’oublions pas non plus la reconnaissance des panneaux de signalisation et le maintien des voies qui vous aide à rester entre les lignes. Et s’il n’y a pas de lignes visibles au sol, le système va suivre le véhicule qui le précède.

Côté options, quatre ensembles sont disponibles. Ils comprennent beaucoup de choix et il faudra dépenser entre 7900 $ et 13 800 $ pour les obtenir. À part les roues de 20 pouces qui donnent une très belle apparence au véhicule, les autres propositions sont plus technos et dépendent de votre dépendance à ceux-ci.

La conduite

L’expérience à bord du Lexus RX en est une de grande quiétude. Le silence est impressionnant grâce à l’excellente insonorisation. Puis, le grand confort procuré est aussi remarquable. Ce dernier vient grandement des sièges de grande qualité et du niveau de raffinement de l’intérieur, mais aussi du système de suspension, réglé avec comme but précis de faire disparaître de l’esprit tous les désagréments de nos routes canadiennes.

Il faut juste être tendre avec l’accélérateur pour éviter de faire hurler le moteur. Il est possible, par le biais de la console centrale, de modifier un peu les paramètres en choisissant les modes Sport ou Sport+. Ce dernier réveille effectivement le groupe motopropulseur et on a alors droit à un niveau de performance plus vif — toujours sous les contraintes imposées par cette CVT, il faut le dire.

Sinon, le RX est relativement agile sur la route, il ne se conduit pas comme une grosse brute ; la direction est précise, quoiqu’elle manque un peu de fermeté à notre goût. Le lot des Lexus…

Conclusion

Le modèle hybride est une variante intéressante, considérant que le RX 350 débute à 58 640 $ et que la version hybride est à peine plus chère à 61 390 $. Ce 2750 $ de différence rend peu onéreux le passage à l’hybridité.

La grande nouveauté pour 2020 se résume essentiellement à l’ajout d’Android Auto et d’Apple CarPlay. Cet utilitaire de luxe est de mise si vous recherchez un véhicule fiable, confortable, sécuritaire et avec suffisamment de place pour accueillir cinq personnes avec leurs bagages, et que vous êtes capable de vous payer un véhicule de 60 000 $. Le RX 450h de Lexus vous en donnera pour votre argent tout en gardant une excellente valeur de revente.

On aime

Qualité de construction

Raffinement

Confort et silence à bord

Économie d’essence de cette version hybride

On aime moins

La boîte CVT

Le pavé tactile

Système multimédia inutilement complexe

