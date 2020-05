Rolls-Royce offre une réplique à l’échelle 1:8 de son VUS Cullinan

Rolls-Royce a vendu un nombre record de véhicules l’année dernière, soit 5152 unités. Cela a représenté une hausse de 25 % par rapport à l’exercice précédent et c’est en grande partie attribuable à la demande pour le nouveau VUS Cullinan.

Voulant profiter de l’engouement de ce dernier, la firme anglaise souhaite maintenant vendre une nouvelle version… miniature. En fait, il s’agit d’une réplique à l’échelle 1:8 de son monstre.

Normalement, dans l’univers du modèle réduit, l’échelle retenue est 1:18. Là en proposant un modèle qui est réduit 8 fois plutôt que 18, c’est une tout autre affaire.

C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi le modèle montré par Rolls-Royce est incroyablement détaillé. Même les phares et feux sont fonctionnels via une télécommande. Sous le capot, le moteur V12 biturbo de 6,75 litres et 571 chevaux est reproduit dans le moindre détail. Le petit Cullinan est également doté de seuils de porte éclairés, d’appuie-tête brodés et de véritables boiseries à l’intérieur de la cabine.

Chaque modèle est construit individuellement et est composé d’un peu plus de 1000 pièces. Au total, environ 450 heures sont nécessaires pour son assemblage, ce qui représente plus de la moitié du temps requis pour construire la version pleine grandeur à l’usine de Goodwood, en Angleterre.

Le modèle à l’échelle est ensuite peint à la main avec de la peinture Rolls-Royce et il est ensuite poli, également à la main. Les clients peuvent choisir parmi un choix étonnant de 40 000 couleurs, ou y aller d’une finition de leur choix.

Le produit livrable est présenté dans un caisson vitré qui fait un mètre de long, est posé sur un sol noir brillant et est monté sur un socle. Une fenêtre en plastique amovible permet un examen plus approfondi des détails. « Cela démontre, et nous rappelle en tant qu’entreprise, que l’inspiration s’applique à chaque échelle », a déclaré le chef de la direction de la marque, Torsten Muller-Otvos, via un communiqué.

Et combien ça coûte ? Rolls-Royce n’a pas encore dévoilé le prix de ce jouet pour adulte, mais parions qu’il ne sera pas très abordable. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque nous aurons une réponse de ce côté.

Rappelons que le modèle pleine grandeur se vend entre 500 000 et 600 000 dollars canadiens.