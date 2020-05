Hyundai offre le prix du concessionnaire aux premiers répondants

Hyundai Canada y va d’une offre intéressante visant les premiers répondants lors de la crise du coronavirus.

Si vous êtes de ceux qui sont reconnus comme premiers répondants au cœur de cette crise du coronavirus et que vous êtes à la recherche d’un nouveau véhicule, vous pourriez être intéressés par une offre que vient de lancer Hyundai Canada.

En gros, c’est simple, le constructeur vous offre, à l’achat (comptant ou financement) ou à la location de tout véhicule Hyundai, la possibilité de payer le prix que le concessionnaire débourse pour faire l’acquisition dudit véhicule. Mieux, la proposition peut être jumelée à toute autre offre en vigueur.

Le constructeur n’a pas donné de chiffres ou d’exemples, mais il est clair qu’avec certains véhicules, la chose sera fort intéressante.

Dans le communiqué émis par la division canadienne de la firme coréenne, on peut lire que « le programme s’adresse à tous les premiers répondants et au personnel de la santé au pays, y compris, sans s’y limiter, les ambulanciers, paramédicaux, pompiers, agents des services correctionnels et aux employés des centres hospitaliers et de soins de longue durée. »

Le président et chef de la direction de Hyundai Canada, Don Romano, a pour sa part déclaré que : « Redonner à ceux qui ont tant donné aux gens de nos communautés est indéniablement la bonne chose à faire. Nous avons créé ce programme afin de leur témoigner notre appréciation et pour les remercier du fond du cœur pour leur travail remarquable. »

Il est à noter que le programme entre en vigueur immédiatement chez tous les concessionnaires de la marque à travers le pays et qu’il sera actif jusqu’au 31 juillet, inclusivement.