Coronavirus : garez votre voiture au soleil cet été

En temps normal lorsque la chaleur s’installe, on cherche à garer sa voiture à l’ombre lorsqu’on sort faire des courses où qu’on visite des amis. Même à la maison, on privilégie un endroit frais pour notre monture.

Or, avec le coronavirus toujours en liberté, une façon de réduire les risques de contagion serait de faire le contraire.

En effet, de nouvelles recherches émanant de l’université de Géorgie suggèrent que la chaleur qui se développe rapidement à l’intérieur d’une voiture reposant au soleil, résultat du rayonnement solaire à ondes courtes qui se faufile à travers les vitres, pourrait tuer le virus qui cause la COVID-19.

Lors d’une journée plus « fraîche » où le mercure indique 21 degrés Celsius, la température à l’intérieur d’une voiture peut atteindre 45 degrés en une heure seulement. Par une journée de 27 degrés, ça grimpe à 51 degrés dans le même laps de temps. Le même effet qui peut causer un coup de chaleur et la mort d’organismes multicellulaires fait en grande partie la même chose au coronavirus.

Un communiqué de presse détaillant les recherches de l’université indique que la chaleur réduit considérablement le temps nécessaire pour désinfecter des surfaces attaquées par le virus. Alors que ce dernier peut vivre sur du papier et du carton pendant environ un jour et sur du plastique et de l’acier inoxydable pendant trois jours à une température ambiante de 22 degrés Celsius, une chaleur de 55 degrés tue 99,99 % du virus en 20 minutes environ. À 66 degrés Celsius, le délai fond à 5 minutes.

Pour les emballages et les masques faciaux qui ne sont pas sensibles à la chaleur, une journée passée au soleil pourrait suffire à réduire considérablement le risque de transmission du coronavirus. Le communiqué de presse indique également que la chaleur grimpe jusqu’à 54 degrés Celsius dans une sécheuse, donc le fait d’y déposer ses masques pourrait également suffire à les désinfecter.

« D’autres tests doivent être effectués, mais nous savons que plus il fait chaud, moins le virus met de temps à mourir, a déclaré Travis Glenn, professeur de sciences de la santé environnementale à l’université de Géorgie. Nous sommes tous encouragés à porter des masques faciaux lorsque nous faisons nos courses ou que nous accomplissons d’autres tâches essentielles en dehors de chez nous. Les voitures garées deviennent assez chaudes les jours de soleil. Vous pouvez donc alterner l’utilisation de vos masques en laissant certains de ces derniers à l’intérieur de votre voiture exposée au soleil. »

En terminant, est-il nécessaire de rappeler que l’effet n’est pas le même chez les humains et qu’il est dangereux, voire mortel, de demeurer trop longtemps à l’intérieur d’une voiture par temps chaud ? Avec ce qu’avancent certains dirigeants en ces temps fous, il appert que oui.