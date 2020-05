Un moteur V8 pour la version régulière de la Lexus IS ?

Alors que la mode est à la réduction des cylindrées, une rumeur pour le moins étonnante place un moteur V8 dans une des versions régulières de la Lexus IS 2021. En fait, on parlerait d’une variante IS 500 alors que le modèle doit subir une mise à niveau importante pour la prochaine année.

Il n’y a pas si longtemps, l’IS était offerte en version IS F et cette dernière offrait un tonitruant moteur V8. Générant peu d’intérêt malgré des qualités indéniables, la déclinaison avait été sacrifiée par Lexus. Ainsi, on ne la ramènerait pas au catalogue en tant que tel ; seulement le moteur.



Rien n’est confirmé toutefois, rappelons-le. En fait, la source de la rumeur est une publication Instagram du site Allcarsnews, tel que présenté par une autre publication, thedrive.com. Ça fait beaucoup d’intermédiaires, mais la chose demeure possible.

Quant à ce qui est attendu pour l’IS en 2021, on parle de retouches esthétiques qui vont harmoniser son style avec celui de la grande dame de la gamme, la LS. L’intérieur sera aussi repensé. Il ne faut pas perdre de vue que la dernière refonte du modèle nous ramène à l’année 2014 ; un petit coup de pinceau ne fera pas de tort.

Si les moteurs actuels devaient être reconduits, l’arrivée d’un V8 viendrait tonifier la famille IS, il va sans dire, surtout que chez la concurrence, c’est impossible à trouver à moins d’aller du côté de versions hyper performantes. Avec le coupé RC F, la version deux-portes de l’IS, ce bloc propose une cavalerie de 472 chevaux et un couple de 395 livres-pieds.

Quant à ces autres mécaniques auxquelles nous faisons allusion, il s’agit d’un 4-cylindres turbo de 2 litres bon pour 241 chevaux, ainsi qu’un moteur V6 de 3,5 litres dont la puissance va de 260 chevaux avec la version IS 300 à 311 chevaux au service de la mouture IS 350.

Si la rumeur se confirme, l’aventure pourrait être de courte durée, toutefois. Toujours selon ce qui circule, Toyota et Lexus prévoient d’éliminer les V8 de tout véhicule coûtant moins de 90 000 dollars d’ici 2022. Même le moulin de 5,7 litres du Tundra serait sacrifié.

Chose certaine, cette nouvelle nous donne de la matière à se mettre sous la dent. Nous allons surveiller la situation de près au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

