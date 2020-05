Au tour des versions Targa de la 911 de faire leurs débuts

Les versions Targa de la Porsche 911 2020 sont dévoilées.

Lorsque Porsche dévoile une nouvelle génération de 911, il faut habituellement compter quelques années avant que toutes les variantes ne fassent leurs débuts. Lentement, on y arrive.

Au cours des derniers jours, ce sont les déclinaisons Targa du modèle qui ont été dévoilées par l’entreprise, ces dernières s’ajoutant aux livrées régulières, décapotables, Carrera et Turbo.

Pandémie oblige, cette version Targa a connu des débuts virtuels puisque le Salon de l’automobile de Pékin qui devait être le théâtre de sa présentation a été annulé. Cette configuration Targa fait ses débuts sur les versions Carrera 4 et Carrera 4S. Elle est dotée d’un toit rétractable disposé au-dessus des sièges avant et d’une lunette arrière enveloppante, caractéristique de ce design. L’arceau de sécurité de cette génération est de couleur argent (de série), mais il est aussi livrable en noir.

Selon Porsche, le toit Targa est composé de deux pièces plates faites de magnésium. Ce sont ces dernières qui le maintiennent. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que celui-ci retrouve sa niche à l’arrière, et ce, en 19 secondes. Pour davantage distinguer la livrée Targa des variantes coupées et cabriolets, Porsche l’a gâté de passages de roues plus généreux et d’un aileron arrière plus large, notamment.

La Targa 4 est propulsée par un moteur 6-cylindres biturbo de 3 litres, un bloc qui propose une puissance de 379 chevaux et un couple de 331 livres-pieds. Avec la livrée Targa 4S, la cavalerie grimpe à 443 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Les deux sont servies par une transmission automatique PDK à huit vitesses, tandis que la 4S propose une boîte manuelle à sept rapports en option, et ce, sans frais. Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux puristes.

Pour ce qui est des performances, lorsque la Targa 4 est équipée de l’ensemble Sport Chrono, elle est en mesure d’effacer le 0-97 km/h en 4 secondes alors que sa vitesse de pointe est de 288 km/h. La variante Targa 4S, avec la boîte PDK et l’ensemble Sport Chrono, ne met que 3,4 secondes pour atteindre la même marque. Sa vitesse maximale est de 302 km/h.

Pour l’instant, on ne sait pas si l’approche Targa sera offerte avec d’autres variantes de la famille 911.

Aux États-Unis, la Porsche 911 Targa 4 est proposée à partir de 120 650 $. Pour la Targa 4S, la note est de 136 550 $. Il faut bien sûr s’attendre à des prix canadiens plus élevés de quelque deux ou trois dizaines de milliers de dollars. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsqu’ils nous seront communiqués.