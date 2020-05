La production du Ford F-150 2021 repoussée de deux autres semaines

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions que la production de la version 2021 du Ford F-150 était repoussée, principalement en raison des conséquences de la crise du coronavirus.

Et bien pour la deuxième fois en peu de temps, le modèle pourrait voir son arrivée être retardée. C’est du moins ce que suggèrent de nouvelles informations rapportées par le site F150Gen14.com. Ce dernier, consacré à la nouvelle génération du modèle, informe que Ford va repousser le début de la production au 12 octobre à son usine de Dearborn et au 9 novembre à celle de Kansas City. Les dernières dates prévues étaient les 28 septembre et le 26 octobre, respectivement.

Le site de passionnés base son information sur le bulletin d’informations consacré aux modèles de parc qui a été diffusé par l’entreprise. Ford n’a rien confirmé pour l’instant.

Le retard du démarrage de la production repousse également le moment où les gens pourront commencer à passer des commandes pour le nouveau F-150. La date où il vous sera possible de réserver un exemplaire a aussi été reportée, cette fois du 15 juin au 15 juillet. Si vous souhaitez faire l’acquisition du modèle actuel, Ford accepte toujours les commandes jusqu’au 29 mai.

Qu’importe le moment où il va nous parvenir, le nouveau F-150 va se présenter sous un nouveau jour, tant esthétiquement qu’en matière de technologie. À l’intérieur, des changements majeurs sont attendus, comme l’arrivée d’un écran multimédia de 15,5 pouces et une gamme élargie de systèmes d’aides à la sécurité du conducteur. Les acheteurs auront aussi l’embarras du choix en ce qui a trait aux groupes motopropulseurs, dont une nouvelle approche hybride. On ne s’attend pas à voir tous les moteurs être livrables dès le départ, cependant. Et n’oublions pas la variante électrique attendue plus tard.

Bref, pas besoin de vous le répéter, le modèle est d’une importance capitale pour la firme.

Pour ce qui est du moment officiel qui sera réservé au lancement du véhicule, ça devrait être au cours de l’été. La date exacte n’est pas encore connue et avec la crise actuelle, il est bien difficile de s’avancer sur la chose. Toutefois, si la compagnie a vraiment l’intention de commencer à prendre des commandes le 15 juillet, il faut s’attendre à ce que le dévoilement ait lieu avant cette date.

Aussitôt que nous mettrons la main sur un modèle, vous pouvez être certains que nous l’analyserons de long en large et que nous vous partagerons nos impressions.