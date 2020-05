Les 11 achats sûrs sur le marché de l’automobile en 2020

Cette année encore, on remet ça avec un palmarès des valeurs sûres disponibles sur le marché de l’auto neuve en 2020.

Il n’est pas uniquement question de fiabilité ou de qualité de construction ici, ni même de performance, de rendement ou d’espace de chargement.

Non, ce qu’on cherche surtout avec ce top 10, c’est de mettre en évidence les véhicules de chaque catégorie qui font bien dans tous les critères énumérés ci-haut. Autrement dit, cette liste présente les meilleurs choix passe-partout par créneau populaire. Nous avons ignoré les catégories luxueuses dans ce cas-ci. Sachez également qu’en 2020, la très grande majorité des véhicules sur le marché représentent de bons choix.

1 - Voiture sous-compacte : Hyundai Accent

L’an dernier, nous avions identifié la Nissan Micra comme une valeur sûre. La diminutive citadine n’est certainement pas à ignorer dans sa dernière année sur notre marché – il n’y aura pas de suite au modèle après l’année-modèle 2020 –, mais pour quelques milliers de dollars supplémentaires, la Hyundai Accent en offre beaucoup plus à son conducteur.

On parle ici d’une sous-compacte qui livre des performances de voiture compacte avec une excellente qualité de construction et un équipement fort généreux. Ce n’est pas pour rien qu’elle trône encore au sommet des ventes de sous-compactes.

2 – Voiture compacte : Toyota Corolla

Il faut l’avouer, le constructeur a haussé son jeu d’un cran avec cette douzième génération du modèle.

Fiable, confortable et même plus jolie (que l’ancien modèle), cette Corolla est même plus amusante à conduire. À ce sujet, il ne serait pas surprenant de voir apparaître une GR Corolla sur le marché d’ici quelques mois, Toyota qui pourrait venir embêter Volkswagen avec sa Golf GTI.

La voiture la plus vendue de l’histoire de Toyota est même disponible en version hybride au pays depuis quelques mois. Comme valeur sûre, la Toyota Corolla est dure à battre.

« En fait, la Corolla n’a jamais été pour tout le monde, mais avec plus de 45 millions d’exemplaires d’écoulés depuis près de 55 ans, force est d’admettre que plusieurs y ont trouvé leur compte. » - Daniel Rufiange, Auto123

Notre essai de la Toyota Corolla 2020

Notre essai de la Toyota Corolla hybride 2020

Voir aussi: Comparaison Nissan Sentra 2020 vs Toyota Corolla 2020

3 - Voiture intermédiaire : Toyota Camry

On reste chez Toyota pour cette catégorie supérieure. La Camry a toujours été considérée comme une berline sage et ultra fiable. Prisée par les chauffeurs de taxi, la Camry souffrait toutefois d’un agrément de conduite effacé.

La bonne nouvelle, c’est que la refonte de 2018 lui a insufflé une légère dose de sportivité, surtout dans la version hybride! Et ce n’est pas tout, car le constructeur continue d’offrir une livrée de base, une version à moteur V6, sans oublier la version retravaillée par l’aile de performance TRD.

Vous en voulez plus? La Camry sera même disponible avec un rouage intégral un peu plus tard cette année, une motricité qui risque de plaire à certains automobilistes canadiens.

« Toyota a toujours réussi à rendre son véhicule attrayant et plaisant aux masses, et c’est la raison pour laquelle vous connaissez forcément une personne de votre entourage au volant d’une Camry … la compagnie a aussi compris que la fiabilité ne suffisait plus. Or, cette dernière génération du modèle est vraiment plus attrayante, … avec un style plus audacieux et plus athlétique que jamais. » - Derek Boshouwers, Auto123

Notre essai de la Toyota Camry 2019

4 - Véhicule électrique : Le tandem Kia Niro / Kia Soul

Il aurait été légitime de remettre le Hyundai Kona Électrique cette année encore, mais le cousin coréen Kia possède dorénavant deux arguments utilitaires pour attirer les consommateurs intéressés par l’énergie électrique.

L’autonomie des deux représentants de Kia est légèrement inférieure à celle de l’utilitaire Hyundai (415 km contre 385 km pour le Niro EV et 383 km pour le Soul EV). Reste maintenant à savoir si l’effet de nouveauté sera suffisant pour convaincre les inconditionnels de l’énergie électrique. Mention honorable à la Chevrolet Bolt qui a vu son autonomie gonflée quelque peu pour l’année en cours. Dans cette catégorie, ça change vite!

« Le Kia Soul EV est la preuve qu’un véhicule peut être respectueux de l’environnement tout en arborant un style audacieux et original. Ce style ne convient certes pas à tout le monde, mais il a le mérite de ne pas ressembler à celui d’autres petits multisegments présentement sur le marché. » - Derek Boshouwers, Auto123

« Kia a su rendre la chose beaucoup plus simple pour le commun des mortels en produisant des véhicules tel le Niro EV. Doté d’un éventail de fonctionnalités, ce dernier est convivial et respectueux de l’environnement et il permet d’apprivoiser la conduite d’un produit électrique en toute sérénité, ce qui n’est pas banal pour bien des consommateurs aujourd’hui. » - Derek Boshouwers, Auto123

Notre essai du Kia Soul EV 2020

Notre essai du Kia Niro EV 2019

5 - Minifourgonnette : Chrysler Pacifica

Le segment de la minifourgonnette sera chamboulé quelque peu l’an prochain avec la disponibilité d’un rouage intégral chez Chrysler. Il faudra toutefois attendre plus tard cet été pour mettre la main sur un exemplaire 2021.

Peu importe, car la représentante américaine est déjà une référence en matière de confort, de design et d’équipement toutefois. L’acquisition d’une livrée 2020 est donc conseillée.

Quant à sa technologie hybride rechargeable, elle complète bien l’alignement pour ceux qui voudraient économiser un peu plus à la pompe. Il faudra également surveiller Toyota qui s’apprête à lancer une Sienna hybride pour 2021.

Notre essai de la Chrysler Pacifica 2019

6 - Camionnette intermédiaire : Chevrolet Colorado / GMC Canyon

Le segment de la camionnette de loisir s’est élargi depuis quelques saisons, notamment avec le retour de Ford avec son Ranger et Jeep avec le Gladiator. Toutefois, General Motors fait du beau travail avec son tandem Colorado/Canyon depuis son retour il y a quelques années déjà. Le géant américain a compris que ça prenait plusieurs niveaux de finition et un éventail de mécaniques bien adaptées au châssis du véhicule pour attirer la clientèle.

« … le Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2020 constitue une belle manière de se déplacer au quotidien, du moment que ce type de véhicule convient à votre mode de vie bien entendu. » - Vincent Aubé, Auto123

Notre essai du Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2020

Notre essai du Chevrolet Colorado 2019

7 - Camionnette pleine grandeur : Ford F-150

Ici, les Trois Grands constructeurs américains dominent le segment avec Ford qui trône au sommet depuis des lunes. Tous les joueurs offrent une panoplie de mécaniques et de configurations inimaginables pour répondre à la demande sans cesse grandissante et franchement, il est difficile de se tromper en sélectionnant l’un des trois camions.

Toutefois, le Ford F-150 est assurément une valeur sûre avec toutes les possibilités de versions, y compris le très compétent Raptor. Et on ne parle même pas de la version hybride à venir et de cette future version entièrement électrique!

Notre essai du Ford F-150 2019

8 - VUS sous-compact : Hyundai Kona

La nouvelle catégorie coqueluche des gens actifs reprend le modèle des voitures sous-compactes avec une différence bien évidente : une garde au sol supérieure. N’oublions pas la disponibilité d’un rouage intégral pour la plupart des modèles disponibles.

Plusieurs véhicules sont très intéressants pour leur maniabilité et leur capacité de chargement (malgré leur petite taille), mais le Hyundai Kona est dur à battre avec ses deux mécaniques essence et son moteur électrique dans le Kona EV. Et ce n’est que le début, car le constructeur prépare un Kona N qui devrait ébranler le segment avec des performances accrues.

« C’est dans sa version 1,6 litre que le Kona est de loin plus intéressant. Les 175 chevaux accompagnés d’un couple généreux transforment la conduite. La prise en main, l’équilibre général, la tenue de route, tout est rehaussé d’un cran, et même deux. Le mode sport donne réellement un surplus de sportivité et on sent une bien meilleure complicité entre la route et le conducteur. » - Benoit Charette, Auto123

Notre essai du Hyundai Kona 2019

Voir aussi: Comparaison Hyundai Kona 2020 vs Kia Seltos 2021

9 - VUS compact : Toyota RAV4

Ici aussi, les ténors de la catégorie sont difficiles à déloger. Le RAV4 est sans contredit le préféré des Canadiens, l’utilitaire qui a terminé au sommet des ventes au Canada l’an dernier. Le changement de modèle a assurément convaincu les consommateurs. Et avec cette variété intéressante de livrées (base, hybride, hybride rechargeable, TRD), la popularité du VUS compact ne risque pas de s’estomper.

« L’année 2019 aura été florissante pour le RAV4 qui a réussi l’exploit (le mot n’est pas trop faible) à reléguer la Honda Civic au second rang des ventes de voitures au Canada … La refonte du modèle a clairement contribué à ce changement de la garde, tout comme l’étendue de la gamme, le RAV4 qui est disponible en plusieurs livrées, sans compter le modèle hybride et maintenant ce penchant hors route. » - Vincent Aubé, Auto123

Notre essai du Toyota RAV4 TRD 2020

10 - VUS à deux rangées de sièges : Subaru Outback

Certains diront que l’Outback est une version familiale de la berline Legacy et ils n’ont pas tort. Toutefois, le constructeur a su différencier les deux modèles au fil des ans à un point tel où la familiale s’est petit à petit transformée en un authentique véhicule utilitaire.

Merveilleux dans la neige, logeable à souhait, confortable pour les longs trajets, l’Outback est même capable de se débrouiller en hors route. Et avec le retour du 4-cylindres turbo, l’économie d’essence s’est même améliorée, tout comme la qualité d’exécution.

« La nouvelle plateforme a également permis à Subaru d’offrir aux occupants de l’Outback plus d’espace à bord. On le ressent aisément aux places avant et encore plus à l’arrière. Parallèlement, on voulait aussi améliorer l’assise et le résultat est plus que concluant. C’est LE point qui nous a vraiment marqués avec ce nouvel Outback. Le confort des sièges a été grandement amélioré et n’a vraiment rien à envier à certains modèles qui se classent plus dans le luxe. » - Auto123

Notre essai du Subaru Outback 2020

11 - VUS à trois rangées de sièges : Kia Telluride

Le premier VUS de la marque coréenne était le Sportage, un minuscule 4x4 rustique au possible. Depuis ce temps, le constructeur a réussi à élargir sa gamme et force est d’admettre que le plus imposant des véhicules commercialisés par Kia est un fichu de beau véhicule.

Idéal pour les excursions en famille, le Telluride peut même jouer dans le créneau luxueux avec sa livrée la plus cossue. Oui, elle est bien loin l’époque du premier Sportage! Ce n’est pas pour rien que le Telluride a remporté le titre de VUS nord-américain de l’année pour 2020, et a mérité notre prix Auto123 dans la catégorie VUS pleine grandeur de l’année.

« Kia a enfin un joueur de premier plan dans ce groupe de plus en plus peuplé de VUS allongés. Le style du véhicule fait tourner les têtes, la qualité est au rendez-vous et la conduite livre la marchandise sans étincelles. » - Vincent Aubé, Auto123

Notre essai du Kia Telluride 2020

Voir aussi: Kia Telluride 2020 : 10 choses à savoir.

Voir aussi : Comparaison Hyundai Palisade 2020 vs Kia Telluride 2020

