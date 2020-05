Les Top 10 des véhicules des Caraïbes : Aruba et Curaçao

Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Pour les amateurs de bolides de tout genre, ils contribuent à renforcer leur culture automobile, car lorsqu’on sort de l’Amérique du Nord, on découvre des créations dont on ne connaît même pas l’existence.

Vous vous en doutez bien, nous n’allions pas manquer l’occasion de vous ramener quelques clichés de modèles aperçus lors d’une visite dans les Caraïbes effectuées en février. Au menu aujourd’hui, la deuxième de deux galeries qui vous présentent des réalités différentes.

Voir aussi : Les Top 10 des véhicules des Caraïbes : Îles Turques-et-Caïques

Voir aussi : Vive la Havane ! Le Top 10 des vieilles américaines à Cuba

Aruba et Curaçao

Les îles d’Aruba et de Curaçao sont de ressort néerlandais, même si elles sont pratiquement à distance de nage du Venezuela. Lors de notre plus récent passage là-bas, on s’est amusé à photographier des produits que l’on ne retrouve pas chez nous… enfin presque.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

1 — Chevrolet Monte Carlo 1975

Les voitures américaines sont très rares dans les Caraïbes et les gens rencontrés là-bas n’ont pas toujours d’explications pour justifier la présence de ces dernières ici et là. La réponse la plus probable vient du fait qu’elles ont probablement été importées par des Nord-Américains qui ont déménagé là-bas à une certaine époque. Considérant cela, il est assez incroyable de retrouver cette Chevrolet Monte Carlo 1975 toujours en état de marche.

2 — Toyota Opa

La Toyota Opa a été produite pour le marché japonais de 2000 à 2005. En apercevant cette voiture, nous avons eu l’impression de voir une ancienne génération de la Toyota Matrix. En effectuant quelques vérifications, cette impression a pu être confirmée. En fait, l’Opa a été remplacée par la Toyota Voltz qui reprenait l’extérieur de la Pontiac Vibe, la cousine de la Toyota Matrix.

3 — Great Wall Haval M4

La compagnie chinoise Great Wall est peu connue de ce côté-ci de la planète, mais elle fait tranquillement sa marque ailleurs dans le monde, principalement à l’intérieur de marchés émergents. Le VUS Haval M4 a fait ses débuts en 2012, mais a changé de nom en 2014 alors que la firme a donné naissance à la sous-marque Haval. Ainsi, ce produit se nomme désormais Haval H1.

4 — AMC Hornet

Vous n’avez pas la berlue, c’est bien une AMC Hornet que nous avons aperçue sur l’île de Curaçao. La photo a été prise alors que nous nous trouvions à bord d’un autocar. Une fois descendus, nous avons tenté de retourner prendre d’autres clichés de la voiture, mais elle n’était plus au même endroit. Dans son cas aussi, on devine qu’elle a été importée sur l’île par un de ses propriétaires venant de l’Amérique du Nord.

5 — Chevrolet Silverado

Idem pour cette camionnette de Chevrolet qui a connu de meilleurs jours. Elle semble toujours fonctionnelle, toutefois, même qu’elle paraît toujours servir comme outil de travail.

6 — Volkswagen Beetle

Peu importe où on met le pied sur la planète, on est certain de trouver une Volkswagen Beetle. Ces dernières ne pullulent pas sur l’île, mais nous en avons aperçu quelques-unes. Ici, l’exemplaire semble abandonné ou, si vous souhaitez voir les choses de façon plus positive, en pleine remise à niveau.

7 — Volkswagen Amarok

On fait souvent mention du Volkswagen Amarok dans nos pages lorsque vient le temps de parler de camionnettes qui sont proposées ailleurs dans le monde. Nul doute, ce modèle pourrait remporter un succès fou ici, mais pour l’instant, la firme allemande a décidé de ne pas le proposer sur nos marchés.

Ironiquement, on peut voir le nom Canyon sur le flanc de ce modèle, le même que le modèle concurrent chez Chevrolet. Il s’agit en fait d’une des six versions de modèles à cabine double proposées par le constructeur.

8 — Kia Picanto

La Picanto de Kia peut être vue partout sur les îles d’Aruba et de Curaçao. Produite depuis 2004, cette sous-compacte présente des allures de VUS, mais c’est en fait dû à sa toiture plus élevée. Ses dimensions sont plus petites que celles de la Rio qui est commercialisée chez nous, si ça peut vous donner une idée.

9 — BYD F0

L’entreprise chinoise BYD (Build Your Dream) a proposé la sous-compacte F0 (F Zéro) de 2008 à 2015. Le modèle est revenu à l’index en 2019 sous forme électrique. Pour ce qui est de sa taille, il faut composer avec un espace restreint, puisque la longueur de cette voiture ne fait même pas 3,5 mètres.

10 — BYD F0

À l’arrière, on note un design plutôt élégant. On pourrait même établir un parallèle avec la C30 de Volvo qui a certainement influencé les stylistes.

11 — Ford F-350

Voilà une utilisation peu commune pour le Ford Super Duty, du moins chez nous.

12 — Lave-auto

À quoi ressemble un lave-auto dans les Caraïbes ? Voici la réponse. En fait, lorsqu’il fait beau la majorité du temps, il est inutile d’avoir un système sophistiqué pour laver les véhicules.

13 — Suzuki APV

Le véhicule tout usage APV (All Purpose Vehicle) a vu le jour en 2004 chez Suzuki. Une version camionnette est même proposée à partir de son châssis. On l’oublie, car la marque a disparu chez nous, mais Suzuki joue un rôle important à l’intérieur de nombreux marchés en proposant des créations fiables, pratiques et abordables.

14 — Hyundai Atos

L’Atos est une voiture urbaine proposée par Hyundai en Corée du Sud, ainsi que sur certains marchés asiatiques. Elle a été commercialisée entre 1997 et 2014 par le groupe, mais en bien des endroits, elle a été remplacée par le modèle i10 en 2007, une cousine de la Kia Picanto que nous vous avons présentée plus tôt.

15 — Toyota Fortuner

Le VUS Fortuner est assemblé sur la plateforme de la camionnette Hillux qui est proposée ailleurs dans le monde par le constructeur japonais. Le véhicule connaît beaucoup de succès sur certains marchés comme l’Égypte et l’Argentine. Il peut être configuré avec trois rangées de sièges.

16 — Toyota Aristo

Une Lexus GS ? On pourrait le croire en jetant un coup d’œil au faciès, mais il s’agit en fait d’une version Toyota du modèle. Entre 1991 et 2005, celle qu’on a connue sous la bannière Lexus a en effet été commercialisée comme une Toyota à l’intérieur de certains marchés.

17 — MG6

En Amérique du Nord, lorsqu’on pense à une MG, on imagine un roadster des années 60 et 70. Cependant, la marque, maintenant chinoise, propose toujours des véhicules, dont cette jolie berline compacte nommée MG6.

18 — MG6

Le modèle est proposé depuis 2010 en Chine et au Royaume-Uni, mais ses ventes ont été plutôt faibles à cet endroit, si bien que la deuxième génération n’a pas vu le jour là-bas. C’est elle qui apparaît sur notre photo, ce qui explique la position de son volant à gauche pour le marché chinois.

19 — Toyota Rush

Généralement, c’est Toyota qui fournit des véhicules à des marques de moindre importance. Ici, on a droit à l’inverse alors que ce Toyota Rush est en fait un Daihatsu Terios. Avant 2007, le modèle était connu sous le nom de Cami chez Toyota.

20 — Toyota Rush

Si le design de l’avant laisse à désirer, il faut avouer qu’à l’arrière, ce n’est pas laid. Notez la présence d’une Nissan March à droite, celle qu’on a connue sous le nom de Micra chez nous, mais sous une forme plus récente.