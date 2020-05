Toyota repousse l’arrivée du véhicule à 4-cylindres de son modèle Supra

Toyota repousse l’arrivée de la version à moteur 4-cylindres de la Toyota Supra.

Il y a près d’une année (c’était en juin 2019), nous faisions l’essai de la nouvelle Toyota Supra. Dès le départ, la voiture était servie avec un moteur 6-cylindres en ligne, un moulin directement sorti des usines de BMW avec qui, rappelons-le, le modèle a été conjointement élaboré.

Pour sa première année sur le marché canadien, son tirage a été limité à 300 exemplaires. À ce moment, on se disait bien que les choses s’amélioreraient pour 2020, mais il était difficile de savoir de quelle façon. Outre le nombre d’unités qui allaient être plus nombreuses, allait-on voir apparaître d’autres variantes ?

La réponse à cette question est venue quelques mois plus tard alors qu’on apprenait que Toyota prévoyait une version d’entrée de gamme pourvue d’un moteur 4-cylindres. Cette dernière devait faire ses débuts au mois d’août prochain, mais vous le devinez, en raison de la COVID-19, Toyota a dû revoir ses plans.

Concrètement, les premiers pas de la nouvelle mouture auront plutôt lieu à la fin de l’automne. Bien évidemment, on va se garder une petite réserve, car dans certains domaines, c’est le coronavirus qui dicte la marche à suivre et non l’inverse. Néanmoins, il y a lieu d’espérer voir apparaître cette version d’ici la fin de la présente année.

Prenant le nom de Supra 2.0, la nouvelle venue va mettre de l’avant un 4-cylindres turbo de 2 litres dont la capacité sera de 225 chevaux et 295 livres-pieds de couple. En ce qui concerne la variante à moteur 6-cylindres, Toyota a déjà annoncé un gain de puissance alors que la cavalerie passera de 335 à 382 chevaux pour la nouvelle année. Intéressant. Rappelons toutefois que lors de notre essai de l’an dernier, nous avions eu l’impression qu’il y avait déjà plus que 335 chevaux sous le capot. Chez BMW, la cousine Z4 propose déjà 382 chevaux.

Enfin…

Pour Toyota, l’ajout d’une version à moteur 4-cylindres un an après le lancement va favoriser les ventes, le modèle étant accessible à un plus grand nombre de personnes.

Le châssis de la Supra 2021 va aussi profiter de modifications visant à améliorer la stabilité en virage. Ben Haushalter, responsable de la planification des produits, a déclaré que la Supra va jouir de renforts en aluminium léger qui vont augmenter la rigidité latérale. Des révisions ont également été apportées à la direction assistée électriquement, aux amortisseurs adaptatifs et au différentiel actif.

Une suite intéressante s’annonce, donc, pour la Supra. Reste à voir quelle sera la réaction du public.