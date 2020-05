Essai de la Chevrolet Bolt 2020 : Petite révolution

Auto123 fait l’essai de la Chevrolet Bolt 2020.

Lorsque l’on regarde une Bolt, elle a l’air d’une petite voiture avec un style sans prétention. Son format se situe entre l’ancienne Sonic et la Cruze qui, elle aussi, quitte la route cette année. Son approche et son style nous renvoient davantage à un modèle compact. Mais, il ne faut pas se laisser berner par ses allures un peu simplistes. Il y a beaucoup de technologies que se cache sous les entrailles de cette voiture.

Introduite en 2017, la Bolt a été la première voiture électrique à prix réaliste à offrir une grande autonomie. À cette époque, on devait payer plus de 100 000 $ pour avoir droit à 400 km d’autonomie et ça venait sous la forme d’une Tesla. Voilà que Chevrolet nous amenait pour la moitié du prix un petit véhicule capable d’en faire 383. Le succès ne s’est pas fait attendre et Chevrolet a vendu tout ce qu’elle produisait sur le champ.

Mais la concurrence a rapidement compris le principe. Deux ans plus tard, Hyundai présentait le Kona, un petit utilitaire urbain au regard sympathique, plus pratique dans son approche et plus logeable. Il se vendait le même prix qu’une Bolt, mais offrait 415 km d’autonomie. Ensuite, les Kia Niro et Soul électriques sont aussi venus s’ajouter à l’offre.

Donc, pour ne pas perdre cet avantage sur le marché, la Bolt revient en 2020 avec une batterie plus puissante qui fait passer l’autonomie de 383 à 417 km, rejoignant ainsi Kia et Hyundai au sommet du palmarès.

Sans fioriture

L’habitacle est dominé par un écran tactile de 10,2 pouces qui est le centre des opérations. Vous pouvez par exemple obtenir une projection d’autonomie de conduite précise en fonction du moment de la journée, de la topographie, des conditions météorologiques et des habitudes de conduite du propriétaire.

La technologie Bluetooth à faible consommation énergétique a été conçue spécialement pour la Bolt afin de minimiser la dépense en la matière. Vous avez, comme avec la plupart des produits GM, un point d’accès internet permettant ainsi aux propriétaires d’accéder facilement à des applications et à des services à l’aide d’une connexion sans fil haute vitesse.

Vous retrouvez aussi une caméra arrière qui offre une vue à grand-angle de l’environnement derrière le véhicule, une vision périphérique pour voir ce qui entoure la voiture et la toute nouvelle application MyChevrolet qui fournit des fonctions et des renseignements importants sur le propriétaire et sur le véhicule (état de charge, démarreur à distance, préajustement de la température de l’habitacle, etc.). Vous profitez aussi d’un système de navigation adaptée qui crée des itinéraires maximisant l’autonomie et qui indique l’emplacement du poste de recharge le plus près en cas de besoin.

Les versions LT sont livrées avec des phares DHI (décharge à haute intensité), des phares de jour et feux à DEL, les applications Android Auto et Apple CarPlay, un climatiseur automatique, un combiné d’instruments numériques, l’entrée passive sans clé, le démarrage à distance, ainsi que des sièges avant en tissu dont les réglages se font de façon manuelle.

La version Premier comprend des rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie, des garnitures extérieures chromées, une caméra de recul à 360 degrés, la surveillance des angles morts et l’alerte de changement de voie.

Toujours la même puissance

Comme tous les véhicules électriques, la puissance se manifeste dès que vous appuyez sur l’accélérateur. Malgré un poids de plus de 1650 kilos, il vous faudra seulement 6,5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Les 200 chevaux sont bien présents, tout comme le couple de 266 livres-pieds.

La batterie, qui offre maintenant 66 kWh, mettra environ 10 heures à se recharger sur une prise 240. Elle offre aussi une capacité de recharge rapide sur une prise de phase 3, ce qui permet de récupérer environ 150 km d’autonomie en 30 minutes. Sur la route, le poids de la pile sous le plancher contribue à cette sensation d’être solidement planté au sol. La tenue de route est surprenante d’agilité en raison du petit format très maniable de la voiture.

Un intérieur bon marché

Il est clair que Chevrolet a fait des économies dans l’aménagement intérieur. Bien qu’il présente un style moderne et de nombreuses couleurs, textures et garnitures différentes, les matériaux sont plutôt bon marché et semblent fragiles.

L’ensemble du tableau de bord et des garnitures de porte (à l’exception de l’accoudoir) sont en plastique dur, ce qui ne correspond pas au prix demandé. Le compartiment central de l’accoudoir semble bricolé et ne tient que par un fil, tandis que la porte de la boîte à gants semble provenir de chez Dollorama.

GM a aussi oublié un détail important avec cette réforme de 2020. Les sièges à ajustements manuels n’offrent pas un très bon confort ni beaucoup de soutien. Ainsi, l’inconfort du modèle de départ en 2017 demeure. Il faut aussi s’habituer aux commandes comme le sélecteur de vitesse peu intuitif. Il y a quand même de bonnes nouvelles comme le coffre à hayon transformable qui offre un espace de chargement surprenant pour la taille du véhicule.

Sur la route

Si la route est belle, rien à redire. Le silence à bord est exemplaire, la visibilité sans faille et la direction précise amène un bel agrément de conduite. La Bolt se conduit comme une petite sportive. Elle est agile, rapide et nerveuse. Elle prend les virages avec enthousiasme, sans pratiquement aucun roulis. Lorsque la chaussée se dégrade, certains trouveront la suspension un peu sèche, car elle cogne un peu dur.

La pédale de frein est un peu spongieuse et difficile à moduler. Pour pallier cette situation, il y a le système « Regen on Demand ». Une palette située sur le côté gauche du volant aide à ralentir la voiture grâce au freinage régénérateur. Lorsque vous maintenez la palette enfoncée, de l’énergie est réinjectée dans la batterie, ce qui augmente votre autonomie. Nous avons également constaté que la modulation de cette palette permettait des arrêts plus en douceur. Lorsqu’elle est utilisée efficacement, elle permet d’éliminer presque complètement l’utilisation de la pédale de frein classique.

Conclusion

La Bolt offre ce que tous les amateurs de véhicules électriques recherchent, soit une grande autonomie à prix réaliste. Il faudra maintenant faire un effort sur la finition et le confort, car à ce chapitre, la concurrence fait mieux.

On aime

Excellente autonomie

Très bonne visibilité

Tenue de route intéressante

On aime moins

Sièges peu confortables

Frein spongieux

Finition inadéquate

La concurrence principale

Hyundai Kona Électrique

Kia Niro EV

Kia Soul EV

Nissan LEAF+

Tesla Model 3