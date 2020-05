Genesis ouvre le livre de commandes pour la G80 2021, et annonce les prix de la G70 2021

La marque de luxe de Hyundai, Genesis, y est allée de deux nouvelles importantes samedi. Dans un premier temps, elle a annoncé que ses clients pourront désormais passer par le site Internet de l’entreprise pour effectuer un dépôt de réservation afin de faire partie des premiers propriétaires de l’édition 2021 de la Genesis G80.

Rappelons que cette dernière profite d’améliorations pour la nouvelle année, notamment en matière de style. Les premières livraisons canadiennes auront lieu en deuxième moitié d’année.

La G70

La firme a également dévoilé les prix des prochaines versions de sa berline sport, la Genesis G70 2021. Cette dernière sera offerte à partir de 43 000 $ et comme c’est le cas avec tous les modèles de la marque, les frais de transport et de préparation sont inclus, tout comme le service de voiturier à domicile de Genesis, l’entretien régulier, les services connectés de Genesis et la mise à jour des cartes routières, le tout pour une période de 5 ans ou 100 000 kilomètres.

Franchement, considérant ce qui est offert en retour, l’offre mérite d’être qu’on s’y intéresse, croyez-nous.

Et, considérant la réalité de la COVID-19, la Genesis G70 2021 peut aussi être commandée en ligne. Au total, six variantes sont livrables ; quatre équipées du 4-cylindres turbo de 2 litres (252 chevaux et 260 livres-pieds de couple), deux pourvues du V6 biturbo de 3,3 litres (365 chevaux et 376 livres-pieds de couple).

D’ailleurs, voici à quoi ressemble l’offre.

Genesis G70 2021 Version Entrainement Transmission Prix G70 2.0T Advanced Traction intégrale A8 43 000 $ G70 2.0T Sport Propulsion arrière M6 45 500 $ G70 2.0T Elite Traction intégrale A8 47 000 $ G70 2.0T Prestige Traction intégrale A8 52 000 $ G70 3.3T Prestige Traction intégrale A8 56 000 $ G70 3.3T Sport Traction intégrale A8 58 000 $

*Les données en caractères gras indiquent une amélioration pour l’année-modèle 2021.



De plus, pour 2021, Genesis a annoncé que les phares de tous ses véhicules seraient désormais à DEL, et ce, en équipement de série. Ce n’était pas le cas avec certaines déclinaisons de base.

Du coup, ce geste permet à Genesis de devenir la première marque automobile au Canada à voir toutes les variantes de tous ses modèles obtenir la cote Meilleur Choix de Sécurité+ de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) ».